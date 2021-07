Prédio que desabou parcialmente em Miami é demolido veja vídeo | Mundo

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmou que já foi dada a autorização para que as equipes retomem as buscas por vítimas nos escombros.

A tempestade tropical Elsa estava na costa da Jamaica com ventos de 100 km por hora na manhã de domingo (veja no vídeo abaixo) , deve deve atravessar Cuba nesta segunda e atingir o oeste da Flórida até amanhã, terça-feira (6).

As famílias entendem que o trabalho precisava ser feito, disse a prefeita do condado de Miami-Dade, onde fica Surfside.

O receio com o resto do complexo fez com que as buscas fossem interrompidas na quinta-feira (1º), mas elas foram retomadas no mesmo dia.