Il Super Nintendo World festeggia il suo primo anniversario

Un anno fa, il Super Nintendo World in Giappone ha aperto le sue porte al pubblico dopo diverse battute d’arresto e ritardi legati alla pandemia.

Per il suo primo anniversario, questa settimana il parco ha organizzato una festa speciale. C’era una banda musicale che suonava il tema originale di Super Mario Bros e JL Bonnier – CEO di Universal Studios Japan – sembrava ringraziare tutti per il loro supporto. Naturalmente erano presenti anche Mario e Luigi.

Quando il parco è stato originariamente aperto, era presente anche il creatore di Mario Shigeru Miyamoto. Puoi ottenere un riepilogo nel seguente post:

Nell’ambito delle celebrazioni di un anno, i visitatori del parco possono ricevere un poster per l’anniversario in “edizione limitata” da ora fino al 31 marzo. L’app Power Up Band e USJ offriranno anche francobolli speciali.

Questa ultima pietra miliare ha seguito la notizia all’inizio di questo mese che a Super Nintendo World aprirà a Hollywood nel 2023. È stato rivelato alla fine dell’anno scorso Japan Garden riceverà l’espansione Donkey Kong L’apertura è prevista per il 2024.

Ti piacerebbe visitare questi parchi a tema Nintendo un giorno? C’era già qualcuno qui? Diteci nei commenti.