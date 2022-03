Lo smontaggio di Mac Studio rivela l’archiviazione SSD aggiornabile

Nel corso smontare max tech Da Mac Studio, l’host del canale Max Yuryev ha scoperto qualcosa di interessante sul nuovo hardware di Apple: due porte SSD. Ciò potrebbe significare che lo spazio di archiviazione di Mac Studio egli è Aggiornabile dopotutto.

L’accesso agli slot SSD sembra relativamente facile

E ci sono altre buone notizie: l’accesso agli slot SSD sembra essere relativamente facile: nel video, Yuryev rimuove il montante in gomma dello Studio per rivelare quattro viti che collegano la parte inferiore del case del dispositivo. Dopo aver rimosso quella scheda, Yurev ha scoperto due porte SSD situate sotto l’alimentatore di Mac Studio a cui ha indicato che era possibile accedere senza smontare ulteriormente il dispositivo (5:46).

Mentre Yuryev continua a smantellare lo studio, rimuovendo l’alimentatore e il supporto in alluminio, dà un’occhiata più da vicino alle porte SSD (8:24). A prima vista, dice che le porte sono simili a quelle del suo Mac Pro 2019, ma quando prova ad accendere l’SSD del suo Mac Pro, non si adatta perfettamente. Kit SSD Apple per Mac Pro Abbiamo invitato Gli utenti sostituiscono il loro SSD esistente Uno che supporta una capacità di archiviazione fino a 8 TB.

Ma come sottolinea Yuryev, la nota di Apple su Pagina del prodotto Mac Studio Dice chiaramente che gli utenti non possono accedere alla memoria del dispositivo. La nota di Apple afferma che “l’utente non può accedere allo spazio di archiviazione di Mac Studio”. “Se ritieni di aver bisogno di più spazio di archiviazione in futuro, prendi in considerazione la configurazione per uno spazio di archiviazione maggiore”.

Mac Studio può essere configurato con un massimo di 8 TB di memoria interna; Il modello standard con memoria SSD da 512 GB costa $ 1.999 e 8 TB aggiunge altri $ 2.400. Sebbene la memoria interna di Studio possa essere aggiornabile a un certo punto, vale la pena notare che poiché la RAM è integrata nel chip M1 di Apple, non c’è modo di aggiornarla dopo aver acquistato il dispositivo.

Non è chiaro se in futuro avremo un kit di installazione SSD fai-da-te simile a Mac Studio, poiché la formulazione di Apple suggerisce che potrebbero volere che questo lavoro venga svolto da un professionista. Apple attualmente consente all’utente di portare file iMac Pro per gli Apple Store O fornitori di servizi autorizzati ad aggiungere più RAM, ma ovviamente ciò non ferma i riparatori tecnologici Lo fanno da soli Con componenti di terze parti (come quelli offerti da Fornitore di componenti OWC per Mac).