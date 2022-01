Roguelite Platformer Vagante uscirà su console questo mese

|

Lo sviluppatore ed editore indipendente BlitWorks ha rivelato la sua piattaforma roguelite vagabondaggio Verrà rilasciato alla fine di questo mese su console. Il gioco ha funzionato bene su PC nel corso degli anni, ma ora è il momento di espandersi e spostarsi in un nuovo territorio. Specifico per piattaforme Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Il gioco verrà rilasciato su tutti e tre, inclusa la prossima generazione, il 27 gennaio 2022. Puoi dare un’occhiata a un nuovo trailer qui sotto che mostra come funzionerà il gioco su console.

vagabondaggio è un roguelike di classe molto impegnativo incentrato sul combattimento, lo stile artistico utilizza colori desaturati ma caldi con uno stile un po’ audace, influenzato da titoli come Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre e Vagrant Story. Nella caccia al tesoro insormontabile, i giocatori possono unirsi a un massimo di altri 3 amici in locale o online e affrontare pericolosi dungeon abitati da creature feroci e boss. La qualità del gioco e la crescita organica del numero di giocatori hanno attirato l’attenzione di BlitWorks (che ha precedenti esperienze lavorando su altri roguelite con multiplayer online, come Spelunky 2 e Heroes of Hammerwatch: Ultimate Edition) per diffondere il gioco su console , consentendo così a molti nuovi giocatori di scoprire un mondo meraviglioso vagabondaggio. Supporta fino a 4 giocatori, cooperativa locale e online – Unisciti ai tuoi amici e vai all’avventura!

– Unisciti ai tuoi amici e vai all’avventura! In base alla classe, scegli come giocare – Scegli una classe, una skin e uno sfondo unici, quindi personalizza ulteriormente il tuo personaggio mentre giochi con la tua scelta di abilità di classe uniche in ogni livello.

– Scegli una classe, una skin e uno sfondo unici, quindi personalizza ulteriormente il tuo personaggio mentre giochi con la tua scelta di abilità di classe uniche in ogni livello. Dungeon creati proceduralmente – Con i livelli generati proceduralmente, non ci sono mai due esecuzioni uguali, consentendo infinite ore di gioco.

– Con i livelli generati proceduralmente, non ci sono mai due esecuzioni uguali, consentendo infinite ore di gioco. Le specializzazioni permanenti e permanenti aprono il sistema – Man mano che i giocatori avanzano nell’avventura, faranno affidamento su una gamma più ampia di stili di gioco e i loro personaggi non solo saranno tecnicamente più forti, ma miglioreranno la loro esperienza e l’apprendimento delle loro abilità nel tempo.

– Man mano che i giocatori avanzano nell’avventura, faranno affidamento su una gamma più ampia di stili di gioco e i loro personaggi non solo saranno tecnicamente più forti, ma miglioreranno la loro esperienza e l’apprendimento delle loro abilità nel tempo. oggetti incantati – Scopri oggetti magici che conferiscono potenti magie e abilità rivoluzionarie.

– Scopri oggetti magici che conferiscono potenti magie e abilità rivoluzionarie. Scopri i segreti – Tieni traccia di categorie, sfondi, musica e altro nel Libro dei Segreti.

– Tieni traccia di categorie, sfondi, musica e altro nel Libro dei Segreti. Esplora un mondo ricco – Esplora quattro regioni uniche, ognuna con la propria serie di pericoli come mostri, boss unici e trappole.

– Esplora quattro regioni uniche, ognuna con la propria serie di pericoli come mostri, boss unici e trappole. Difficile, ma giusto – Gioca a un gioco progettato per i giocatori che cercano un’esperienza stimolante ma gratificante.

Pubblicato in: giochi, giochi indie, videogiochi | Tagged: BlitWorks, Indie games, Vagante