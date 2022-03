Oxygen OS 12 rilasciato per OnePlus 8, 8Pro, 8T e 9R

OnePlus sembra aver attraversato un fine settimana impegnativo da quando è appena arrivata la notizia nel forum della community che Oxygen OS 12 è ufficialmente nostro e non è più in versione beta per quattro dei dispositivi dell’azienda: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R. I nomi dei pacchetti sono i seguenti: OP8: IN2011_11.C.11 (IN), IN2015_11.C.11 (NA); OP8 Pro: IN2021_11.C.11 (IN), IN2025_11.C.11 (NA); OP8T: KB2001_11.C.11 (IN), KB2005_11.C.11 (NA), OP9R: LE2101_11.C.14 (IN). Questi sono tutti basati su Android 12 e, per quanto ne sappiamo, condividono la stessa modifica:

Sistema Icone ottimizzate per il desktop con trame migliorate, utilizzando un design completamente nuovo ispirato alle trame e unificando luci e livelli Risolto un problema per cui le app in background si chiudevano in modo anomalo in determinati scenari Risolto un problema con i permessi dell’obiettivo quando si utilizzano app per fotocamera di terze parti Risolto un problema per cui lo schermo non poteva rispondere alla ricezione delle notifiche

Modalità scura La modalità oscura ora supporta tre livelli regolabili, fornendo un’esperienza utente più personalizzata e confortevole

scaffali Nuove opzioni di stile aggiuntive per le carte, che rendono i contenuti dei dati più chiari e facili da leggere Scheda di controllo degli auricolari appena aggiunta con auricolare bluetooth regolabile con un clic Accesso appena aggiunto a OnePlus Scout in Shelf, che ti consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc. OnePlus Watch Card appena aggiunta nello scaffale, per guardare facilmente le tue statistiche sulla salute

Equilibrare la vita con il lavoro Work Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità di lavoro a quella di vita tramite impostazioni rapide WLB 2.0 ora supporta il cambio automatico della modalità di lavoro/vita, in base a posizioni, Wi-Fi e ora specifici, e fornisce profili di notifica delle app personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria La Galleria ora ti consente di passare da un layout all’altro con un gesto del tocco con due dita, riconoscere in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliare le miniature in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più interessante

AOD panno Canvas AOD ti offre stili e colori di carattere nuovi e vari, per un’esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti Diversi pennelli e tratti sono stati aggiunti di recente e supporto per la regolazione del colore Algoritmo software e riconoscimento facciale migliorati per identificare meglio le caratteristiche e il tono della pelle delle diverse forme

Rete Risolto un problema che non era in grado di connettersi automaticamente al Wi-Fi

Tecnologia Bluetooth Risolto un problema per cui gli auricolari wireless non potevano riprodurre l’audio quando il Bluetooth è connesso in determinati scenari



I pacchetti OTA hanno avviato un’implementazione graduale nel ramo OBT (Open Beta) e dovrebbero raggiungere presto il ramo stabile. Puoi premere il link sorgente, che porta al forum della community di OnePlus e sfogliare l’argomento corrispondente per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti stessi.







Schermata di aggiornamento di OnePlus 8 Pro OxygenOS 12

Per quanto riguarda OxygenOS 12, potete leggere la nostra recensione approfondita di quella che potrebbe essere l’iterazione più polarizzante del sapore Android di OnePlus che sarà rilasciata negli ultimi anni. Come rapido aggiornamento, nel caso in cui ti fossi perso alcuni eventi importanti recenti, OxygenOS 12 ha dovuto essere ritirato dopo una marea di segnalazioni di bug e vari problemi dal suo lancio iniziale sui telefoni OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Da allora l’aggiornamento è stato corretto e verrà distribuito nuovamente per un paio di dispositivi, ma senza affrontare la causa più grave alla base di molte interruzioni dell’utente e della ventola.

L’anno scorso, OnePlus e Oppo hanno deciso di complicare nuovamente la loro relazione, apparentemente nel tentativo di mantenerla sempre più opaca possibile annunciando la fusione di OnePlus OxygenOS e Oppo in un sistema operativo unificato. Uno che avrebbe dovuto anche ottenere il suo nuovo nome, ma alla fine è stato timidamente chiamato “OnePlus 2.0”.

L’ultimo sviluppo della saga capovolge principalmente questo piano di unificazione, con OnePlus e Oppo che hanno annunciato il mese scorso che invece di unire le due versioni del sistema operativo, condivideranno un database unificato e RnD ma rimarranno separati e manterranno il proprio approccio specifico all’esperienza utente e all’utente interfaccia. Gli utenti si aspettano. Che per OnePlus e presumibilmente OxygenOS 13 significa un ritorno a una sensazione più pulita, simile a AOSP.

Sfortunatamente, prima che ciò accadesse, l’Oxygen 12 era ancora piuttosto disordinato in più di qualche modo e una specie di mix casuale tra OnePlus e Oppo. Poi di nuovo, siamo lontani dall’autorità definitiva su questo e potresti trovare OxygenOS 12 abbastanza divertente. Probabilmente puoi aspettarti un assaggio presto quando l’OTA arriverà sul tuo dispositivo. E se non sei soddisfatto, OnePlus offre istruzioni per fare un passo indietro.

