Guilty Gear lotta per 4 nuovi combattenti DLC, cross-play su PlayStation e PC

Arc System Works prevede di finire Sforzo dell’equipaggiamento colpevole Il Season Pass One con il botto, aggiungendo l’elegante triste certificato del gioco il 28 marzo.

Oltre al personaggio finale annunciato durante le finali di Arc Revo America 2021, anche ArcSys ha confermato Tasse su beni e servizi Avrà una seconda stagione di contenuti post-lancio a partire dalla fine dell’anno, che includerà il cross-play tra le versioni PlayStation e PC del gioco.

Il design di Testament ha ricevuto una revisione rispetto all’aspetto tradizionale dei giochi precedenti, aggiungendo un vestito più appropriato per il suo carattere nobile. I soliti movimenti violenti si mescolano alla sua strana personalità, che si sposa perfettamente con la corrente Tasse su beni e servizi Quando Testament uscirà il 28 marzo per i possessori del Season Pass One o il 31 marzo per chiunque altro.

Nello stesso aggiornamento, i giocatori avranno anche accesso alla nuova Casa Bianca Reborn. Il contenuto aggiuntivo di ArcSys annunciato nel Season Pass One sarà rilasciato a fine aprile, aggiungendo più contenuti relativi allo schema intitolato “Another Story”.

ArcSys ha anche confermato che verranno rilasciati quattro nuovi combattenti Tasse su beni e servizi Come parte del Season Pass Due. Saranno inclusi anche livelli aggiuntivi, colori dei personaggi e regolazioni del bilanciamento.

Immagine tramite ArcSystemWorks

Tuttavia, la novità più importante Tasse su beni e servizi Un incrocio tra PlayStation 4, PS5 e PC verrà acquisito anche tramite Steam. Questo lo rende uno dei primi grandi giochi di combattimento ad adottare questa funzione e il gioco dovrebbe dare un enorme impulso ai giocatori ora che gli utenti possono giocare sulla piattaforma di loro scelta.

Come annunciato da ArcSys Tasse su beni e servizi Il circuito dell’Arc Revo World Tour 2022 andrà avanti DNF. duelloÈ dotato di un montepremi di $ 100.000. La società avrà importanti annunci da condividere nel prossimo futuro.