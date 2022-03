Windows 11 Build 22579 rilasciato con la nuova funzionalità del menu Start e altro ancora

Windows 11 Build 22579 è ora disponibile e include una nuova funzionalità del menu Start che ti consente di impostare un nome personalizzato per le cartelle. Inoltre, l’anteprima odierna di Windows 11 aggiunge il supporto per nuovi criteri per escludere le unità USB rimovibili dalla crittografia BitLocker e altro ancora.

Durante il controllo degli aggiornamenti, la build viene visualizzata come “Windows 11 Insider Preview 22579 (NI_RELEASE)” e proviene dal ramo Nickel. Microsoft afferma che le modifiche nell’aggiornamento non sono legate a nessuna versione particolare, ma che la maggior parte dei miglioramenti e delle funzionalità verranno rilasciati entro la fine dell’anno come parte di Versione 22H2.0 o pacchetti esperienza.

La versione 22579 non è un aggiornamento importante delle funzionalità e viene fornita principalmente con miglioramenti basati sulle funzionalità aggiunte nelle ultime settimane. Ad esempio, il menu Start è stato recentemente aggiornato con il supporto delle cartelle. L’aggiornamento di oggi aggiunge il supporto per lo strumento Rinomina in modo da poter creare cartelle con un nome personalizzato.

Per chi non lo sapesse, il menu Start di Windows 11 non include riquadri live e le opzioni di personalizzazione sono limitate. Con Sun Valley 2, Microsoft prevede di aggiungere nuovi modi per personalizzare il menu Start. Ciò include il supporto per le cartelle e un’opzione per avere più icone o file consigliati nell’elenco.

Novità di Windows 11 Build 22579

Microsoft sta lavorando a un nuovo criterio per aiutare gli utenti a escludere le unità USB rimovibili dalla crittografia BitLocker. Questa nuova policy è rivolta ai professionisti IT, ma chiunque può utilizzarla se necessario.

Come suggerisce il nome, la nuova politica di BitLocker mira ad affrontare il problema della crittografia automatica o accidentale.

Quando il criterio è attivato, gli utenti non saranno in grado di crittografare l’archiviazione nell’elenco di esclusione. Per iniziare, gli amministratori devono estrarre gli ID hardware dei dispositivi che vogliono escludere o configurare i criteri dell’elenco di esclusione di BitLocker in Intune.

Ci sono anche alcuni miglioramenti del design in questo aggiornamento. Come probabilmente saprai, Microsoft ha recentemente aggiunto un file Design fluido e WinUI per l’esperienza di coda di stampa.

Con l’aggiornamento di oggi, Microsoft aggiorna la finestra di dialogo di stampa per le applicazioni Win32. Le applicazioni desktop che utilizzano CPrintDialog ora possono visualizzare una moderna finestra di dialogo di stampa che corrisponde all’aspetto di Windows 11.

Microsoft ha anche apportato miglioramenti alla funzionalità di stampa in Windows 11. Se scegli una nuova stampante, Microsoft la installerà automaticamente.

L’aggiornamento di Windows 11 semplifica inoltre l’accesso alla console se Windows Terminal è disinstallato da Win + X. Il menu Win + X reindirizzerà automaticamente gli utenti a PowerShell se si rimuove l’app Windows Terminal.

Miglioramenti di Windows 11 Build 22579:

Microsoft sta migliorando l’app Inizia, consentendo agli utenti di aggiungere siti Web alla barra delle applicazioni. Per provare la nuova funzionalità, apri l’app Inizia e vai alla pagina App e siti che pensiamo ti piacerà. Da lì, fai semplicemente clic su uno dei siti Web consigliati nella pagina. Ora puoi aggiungerlo alla barra delle applicazioni e accedere facilmente ai siti che ti interessano.

Come parte dei suoi sforzi per migliorare la funzionalità dei gesti di Windows 11, Microsoft sta introducendo animazioni reattive e deliziose per i gesti tattili con più dita. Puoi provare la nuova funzione dei gesti con tre dita per scorrere a sinistra e a destra e passare da una finestra utilizzata di recente.

Task manager aggiornato con il pulsante “Esegui nuova attività”.

Gli emoji personalizzabili ora mostrano un piccolo punto colorato in basso in modo da poterli trovare facilmente.

La lente d’ingrandimento e la tastiera su schermo ora hanno nuove icone fluide

Come installare Windows 11 build 22579

Per installare Windows 11 Build 22579, attenersi alla seguente procedura: