Il Security Forum è stato salutato come un esercizio “utile” e “unico” nella formazione delle politiche

Il Security Forum è stato salutato come un esercizio “molto utile” e “unico” nella definizione delle politiche nell’ultimo giorno di dibattiti al Castello di Dublino.

Il presidente del forum, la professoressa Louise Richardson, ha affermato di non riuscire a pensare a nessun altro paese che abbia “un dibattito così aperto e trasparente sulla politica di sicurezza esterna”.

Il ministro dell’Ambiente Eamon Ryan ha detto che l’evento è stato “estremamente informativo”.

Parlando successivamente con i media, il professor Richardson ha affermato che la maggior parte dei paesi prende queste decisioni tra un piccolo gruppo di alti funzionari piuttosto che “esprimere opinioni ampie”.

Ha detto che ora leggerà le 300 domande presentate finora, trascrizioni dal forum, e farà riferimento alle sue “note esaustive” dalle discussioni, con l’obiettivo di “raccogliere e analizzare gli ultimi quattro giorni”.

Quando le è stato chiesto se le fossero state fornite indicazioni su come compilare il rapporto, ha risposto: “Sono un accademico e non prendo alcuna direzione – e sono un presidente indipendente – quindi no, non c’è stato alcuno sforzo per darmi indicazioni. “

Nel suo discorso di chiusura, Tannest Michel Martin ha fatto riferimento a coloro che “si preoccupano appassionatamente” della sicurezza e della neutralità, riferendosi a coloro che hanno protestato sia all’interno che all’esterno del Forum.

Ha detto che quattro giorni di discussioni tra accademici ed esperti a Cork, Galway e Dublino hanno “graffiato la superficie” delle questioni globali.

“In quanto paese militarmente neutrale, la nostra sicurezza, e in effetti la nostra stessa esistenza come nazione sovrana, dipende dal rispetto da parte di tutte le nazioni, non importa quanto grandi e potenti, dell’ordine internazionale basato sulle regole”, ha affermato.

“Non possiamo ignorare il fatto che le azioni della Russia hanno incoraggiato coloro che desiderano vedere un mondo in cui la forza è giusta, e che sono queste dimensioni e potenza militare, non il diritto internazionale, a governare il modo in cui funziona il mondo”.

I suoi ringraziamenti al professor Richardson per aver presieduto le sessioni con “autorità e grazia” hanno suscitato l’applauso del pubblico mentre i lavori volgevano al termine.

Michael Martin interviene al termine della quarta giornata del Forum consultivo sulla politica di sicurezza internazionale (Niall Carson/PA)

La professoressa Richardson ha detto in seguito ai giornalisti che sebbene sarebbe “ingannevole suggerire che tutti in Irlanda si siano improvvisamente seduti a parlare della tripla chiusura”, credeva che “molte più persone” ne sarebbero state a conoscenza ora rispetto a prima dell’inizio del forum.

“Dato che si trattava di aumentare la consapevolezza e innescare una conversazione, penso che sia un successo”, ha detto.

Rivolgendosi al forum sul triplo blocco, Ryan, il leader dei Verdi, ha affermato che una versione più flessibile assicurerebbe che le forze irlandesi partecipino alle missioni di mantenimento della pace all’estero proteggendo al contempo la posizione neutrale dell’Irlanda.

Ciò richiederebbe che la missione di mantenimento della pace fosse approvata dal Dale, dal Seanad e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o da un’organizzazione regionale come l’Unione africana o l’Unione europea.

In chiusura, l’ex eurodeputata dei Verdi Patricia McKenna ha criticato la proposta del partito.

Parlando successivamente con i giornalisti, il signor Ryan ha affermato di aver sentito critiche sulla proposta di modifica della tripla serratura, ma non è d’accordo.

Questa politica rafforza, a mio avviso, la nostra neutralità militare. “Deve essere funzionale”, ha detto.

Il ministro dell’Ambiente Eamonn Ryan ha difeso la proposta dei Verdi di cambiare la tripla serratura (Niall Carson/PA)

“È per mantenere la pace, dove avevamo un vero potere come paese, e per assicurarci di poterlo fare in modo efficiente, se decidiamo di farlo, con una tripla chiusura che è molto rilevante nel mondo di oggi.

“Perché non credo che nessuno sosterrebbe che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è un sistema efficace”.

Ha detto che sono necessarie più risorse tra le forze di sicurezza irlandesi.

“C’è una cosa che dobbiamo fare – e che passa attraverso le nostre forze di sicurezza – abbiamo bisogno di risorse”, ha detto.

Dobbiamo dotare le forze di difesa in mare e in volo di radar. Abbiamo bisogno della capacità di far uscire le persone, non contro ogni previsione, ma più di quanta ne abbiamo attualmente.

“Semplicemente non abbiamo le risorse nelle nostre forze di difesa per eseguire quelle risposte di emergenza, immediate e critiche che dobbiamo essere in grado di fare”.

Ha anche difeso l’approccio del forum.

Presidente del forum, la professoressa Louise Richardson, a destra (Niall Carson/PA)

È stato, ha detto, il professor Richardson ha detto, “un esercizio davvero unico, in quanto pochissimi altri governi terranno forum pubblici aperti su come sviluppare la loro politica di sicurezza”.

“Quindi, penso che sia stato molto utile, non è ancora finita, e c’è tempo fino al 7 luglio per le persone per presentare le loro domande”, ha detto.

“Più persone lo seguono, penso, meglio è.”

Parlando ai giornalisti dopo la conclusione del Forum, il professor Richardson ha descritto i quattro giorni come “straordinari” e ha evidenziato nuove questioni come le implicazioni della presenza dell’Irlanda del Nord nella NATO nel contesto di una “Nuova Irlanda”.

Ha detto: “Spero che i critici, e coloro che hanno partecipato alle udienze, si sentano rassicurati sul fatto che questo è stato in realtà un processo aperto.

“Non mi aspetto che le loro opinioni consolidate siano cambiate in modo così radicale, e certamente spero che abbiano molta più fiducia in questo processo rispetto all’inizio.

“Spero che abbiano sentito alcune cose che almeno li hanno fatti riconsiderare le loro opinioni.”