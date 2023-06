Il WTTC nomina l’ex CEO di PATA

SINGAPORE, 29 giugno 2023: Julia Simpson, CEO del World Travel and Tourism Council, ha nominato l’ex CEO di Bata Liz Orteguera amministratore delegato per l’Asia del Pacifico e consigliere senior del CEO, WTTC ha pubblicato sui social media mercoledì.

Simpson ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Blaise Ortiguera nel team WTTC. Liz supporterà il WTTC nel suo focus regionale per l’Asia Pacifico in qualità di General Manager, Asia Pacific e Senior Advisor del CEO. Liz ha molta esperienza lavorando per PATA e American Express.

Credito fotografico: il CEO del WTTC Simpson (a sinistra) recluta Liz Orteguera.

Ortiguera ha risposto dicendo che era entusiasta di unirsi a Julia e al team del WTTC.

“Il futuro dei viaggi è guidato dalla crescita nella regione Asia-Pacifico ed è necessaria una collaborazione globale per garantire che le destinazioni siano sviluppate, accessibili e apprezzate in modo sostenibile”.

Dopo un anno del suo periodo di 10 mesi come CEO della Pacific Asia Travel Association, con sede a Bangkok, Ortiguera si è dimesso il 27 febbraio 2023, pochi giorni prima di dirigere PATA. I membri del consiglio e il team di gestione dovevano recarsi a Berlino per riconquistare la presenza dell’associazione alla fiera annuale ITB di Berlino dopo una pausa di oltre due anni.

Ha lavorato in PATA per un anno e 10 mesi di un contratto triennale firmato con un’organizzazione senza scopo di lucro registrata negli Stati Uniti nel maggio 2021. In precedenza, ha ricoperto una posizione dirigenziale presso American Express con sede a Singapore.

Ha la particolarità di essere la prima donna CEO asiatica di PATA nei 72 anni di storia dell’organizzazione. PATA deve ancora designare un sostituto.