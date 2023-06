L’amministratore delegato che guadagna 7.500 mensili dalla sua azienda vuole trasferirsi in Germania: “Non mollare”

Un nigeriano con un’attività redditizia non sa se chiuderla e andare all’estero o restare

Rivelando che l’azienda genera profitti fino a mezzo milione al mese, ha affermato di aver ottenuto l’ammissione all’estero

Molti nigeriani che hanno visto la sua lettera di consiglio hanno rifiutato l’idea di rinunciare a un’impresa redditizia

Un uomo nigeriano con un’attività che gli dà un profitto mensile da 6000 a 7500 GH ha ottenuto l’ammissione in una scuola tedesca per studiare per il suo master.

In A @ Wizarab10 Su Twitter, ha rivelato di essere in un dilemma su cosa fare.

Un uomo d’affari di successo è confuso all’idea di andare all’estero per i suoi studi. Fonte immagine: Johnny Gregg

Uomo nigeriano che fa affari N500k (GH ¢ 7500).

Chiedendo consiglio ai nigeriani, l’uomo d’affari di successo voleva sapere se fosse una buona idea lasciare il lavoro e andare all’estero per essere ammesso in Germania.

Molte persone che hanno risposto alla sua lettera gli hanno chiesto perché volesse lasciare un buon lavoro per ottenere una laurea che potrebbe non farcela in futuro. Altri gli consigliarono di affidare l’attività redditizia a qualcun altro da gestire.

Vedi il suo messaggio qui sotto:

YEN.com.gh Ha compilato alcune delle reazioni seguenti:

odogwu_ogidi ha detto:

“Trova qualcuno che pagherai il 30% di tutto ciò che l’azienda fa per due anni, poi fai una bozza di avvocato e accetta di vincolare te e la persona per due anni. Coinvolgi un familiare o un amico anziano fidato. Buona fortuna.”

sincereALEXx ha detto:

“Se fossi in te, mi concentrerei sulla crescita di questo business investendo di più e dandogli la possibilità di guadagnare di più al mese. Le lauree vanno bene ma soprattutto allo scopo di coltivare una carriera che equivale a una carriera sempre più alta posizione pagante per le persone che perseguono un lavoro.

ekitipikin ha detto:

“Le persone ottengono un master alla ricerca di un lavoro con uno stipendio di 200-500k. La vita non è decisamente equilibrata. Se non hai nessuno che possa gestire perfettamente l’attività per te … non provare nemmeno ad andartene. “

ambi______ ha detto:

“Fratello, non andare oooooooo. Guadagni più di quanto ti danno la maggior parte dei lavori in questa Nigeria.”

toxynobest ha detto:

“Secondo me, penso che sarebbe nel tuo interesse continuare il tuo lavoro e cercare di migliorare facendo di più qui in Nigeria”.

Walshakgentle ha detto:

“L’intero scopo di andare a scuola è tornare indietro e fare soldi. Se il tuo lavoro sta pagando bene, non fermarti.”

Un uomo ghanese che si è trasferito in Turchia per trovare pascoli più verdi lamenta la decisione: "Tornerò in Ghana se avrò un lavoro da GH¢3000"

