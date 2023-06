Avanti rafforza il suo impegno in Africa attraverso il suo ufficio all’avanguardia a Nairobi

Avanti è lieta di annunciare l’inaugurazione del suo ufficio recentemente rinnovato a Nairobi, in Kenya. Questa espansione segna la terza sede di Avanti in Africa, con uffici a Lagos e in Sud Africa. Espandendo la sua presenza in Africa, Avanti sta dimostrando il suo forte impegno a costruire una significativa presenza regionale.

L’investimento effettuato per modernizzare l’ufficio Avanti a Nairobi riflette l’apprezzamento dell’azienda per il vasto potenziale dell’Africa e la sua dedizione al continente. Posizionandosi strategicamente nei principali mercati africani e rafforzando la collaborazione con i leader del settore, Avanti è ben posizionata per guidare la crescita e fornire soluzioni innovative ai partner africani. L’azienda mira a fare dell’Africa la sua principale fonte di reddito entro due o tre anni.

Nathan Greenhalgh, Head of Real Estate di Avanti, ha espresso la visione dell’azienda per l’ufficio: “Il nostro obiettivo era creare uno spazio moderno, sicuro e a contatto con il cliente per i nostri dipendenti che ispiri creatività e innovazione. L’ufficio presenta una gamma di nuovi mobili con una distinta atmosfera “kenyota” e attrezzature audiovisive aggiornate per consentire una comunicazione senza soluzione di continuità con dipendenti e partner in tutto il mondo. Abbiamo anche incorporato nuove aree secondarie per migliorare il coinvolgimento e la collaborazione tra i senior manager e il team più ampio. Non vediamo l’ora per accogliere i nostri clienti in questo fantastico spazio.”

Debbie Mavis, Group Human Resources Director di Avanti, ha sottolineato l’approccio incentrato sul cliente dell’azienda: “In qualità di azienda orientata al cliente, comprendiamo l’importanza di avere uffici nelle regioni in cui operiamo per rafforzare le nostre relazioni sul campo. è il nostro obiettivo principale in cui ci sforziamo di collegare 10.000 scuole e villaggi in tutto il Kenya e nei paesi limitrofi entro i prossimi cinque anni.Sono lieto di riaprire il nostro centro in Kenya, in quanto rappresenta un passo importante verso l’apertura di maggiori opportunità per le persone, aziende e comunità a prosperare”.

Con l’apertura dell’ufficio di Nairobi, Avanti rafforza il proprio impegno per la crescita e lo sviluppo dell’Africa, consentendo all’azienda di servire meglio i propri clienti, guidare l’innovazione e contribuire al progresso delle società nella regione.