Una risposta rapida agli eventi traumatici di massa è la chiave per affrontare i sintomi psicologici

Fonte/divulgazioni

fonte: Healio interviste Divulgazioni:

Ritchie non ha riportato informazioni finanziarie rilevanti.

Aggiungi un oggetto agli avvisi e-mail

Ricevi un’e-mail quando vengono pubblicati nuovi articoli su Si prega di fornire il proprio indirizzo e-mail per ricevere un’e-mail quando vengono pubblicati nuovi articoli su . data-action = Iscriviti > Iscriviti

Non siamo stati in grado di elaborare la tua richiesta. Per favore riprova più tardi. Se il problema persiste, contatta [email protected]. Ritorna a Healio

SAN FRANCISCO – Una risposta psicologica immediata a eventi traumatici di massa come una sparatoria a scuola è fondamentale per promuovere un senso di sicurezza per coloro che lo sperimentano, secondo un presentatore all’incontro annuale dell’American Psychiatric Association.

“C’è una serie di reazioni che sappiamo verificarsi dopo sparatorie di massa e altri episodi violenti”, Elspeth Cameron Ritchie, MD, MPHHealio, professore di psichiatria alla Georgetown University School of Medicine, ha detto in questo video. “Questi di solito consistono in angoscia acuta, flashback, paura che (l’evento) si ripeta, ansia per il luogo in cui si trovano i membri della famiglia e altri segni di angoscia”.

Ritchie ha aggiunto che la pianificazione anticipata è di fondamentale importanza per i professionisti della salute comportamentale, così come la loro capacità di consultare e collaborare con altri pianificatori di disastri.

Nota che dall’11 settembre, la risposta si è spostata da una discussione aperta degli eventi a un focus su un intervento rapido all’indomani di un evento traumatico, che include l’aumento della comunicazione, l’incoraggiamento di sentimenti di sicurezza, protezione e conforto e, in definitiva, , riferimento alla salute mentale. professionisti.