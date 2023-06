“Volevo un’auto per tutti i giorni che potessi usare anche per rilassarmi in campeggio”

La scorsa settimana mi sono unito alle masse di avventurieri in giro per l’Irlanda e sono salito sul mio camper.

È vero, è un camper molto piccolo, un camper, per dargli il nome ufficiale. Questo è il mio sogno ormai da qualche anno.

Come molti, la riduzione dei viaggi negli ultimi anni ha offerto l’opportunità di esplorare la mia porta oltre ciò che ho fatto in passato. Non so cosa mi aspettassi, ma le strutture e le esperienze offerte hanno superato le mie aspettative.

L’Irlanda è una piccola isola, ma c’è così tanto da vedere che è difficile immaginare che ti stancherai di esplorare tutti gli angoli verdi e le fessure.

Certo, c’è sempre la possibilità di gettare una tenda nel bagagliaio della tua auto e andartene, cosa a cui non sono contrario ogni tanto, ma non sono così esigente come alcuni e amo le mie comodità, soprattutto quando viaggio in maniera più regolare.

Tuttavia, vivo in una piccola casa in una piccola strada, dove c’è carenza di parcheggio.

Jennifer Sheehan ha investito in un go-kart.

Un grosso camion può essere un enorme mal di testa che si infila quotidianamente in questa strada e non c’è spazio per una seconda macchina.

Mi ha lasciato con la mia sfida preferita: in qualche modo adattare tutto ciò che volevo in un piccolo spazio e progettare per il duplice uso di un’auto di tutti i giorni che si sarebbe trasformata in un comodo camper.

L’auto giusta

La mia prima priorità era trovare il veicolo giusto. La mia auto precedente (una Passat del 2006) mi aveva servito bene per 17 anni, ma era giunto il momento di sostituirla con qualcosa di più efficiente, quindi mi sono incaricato di trovare un pick-up o monovolume che non fosse più lungo o più vecchio del mio vecchio tesoro. Passat.

Molte auto prese in considerazione (grida ai miei primi corridori, Mitsubishi Pajero, Kia Sorento e Volkswagen Caddy).

Il budget è stato un fattore per me, quindi il vincitore finale è stato un Nissan Serena importato, un solido monovolume familiare a sette posti con un propulsore ibrido.

L’interno del passeggino di Jennifer.

Una caratteristica importante per me era il pavimento piatto.

Ciò ha reso molto facile l’installazione di apparecchi come il mio angolo cottura e il mio letto estraibile. Volevo anche il risparmio di carburante: finora una media di 14,1 km / l e ne sono contento.

Infine le dimensioni: in realtà è di pochi millimetri più corta e più stretta della mia Passat, e sebbene sia molto più alta, si adatta comunque facilmente sotto i marciapiedi e nei parcheggi. Questo lo rende ideale per l’uso come un’auto normale quando necessario.

Installazione del letto

Con il veicolo giusto in mano, ho iniziato a pianificare la conversione. Per prima cosa, il letto. Se vuoi un letto che funge anche da sedile per i passeggeri, la soluzione migliore è qualcosa chiamato letto rock and roll.

Questo è uno schienale della panca che si ripiega in un letto, con uno strato di memory foam sul retro per il massimo comfort. Poiché questa è la mia auto normale, avevo bisogno che i sedili e le cinture di sicurezza fossero conformi a NCT, il che richiedeva strumenti e competenze ben oltre ciò che avevo.

Mentre alcuni hanno la possibilità di eseguire le proprie conversioni di camper, ho scelto di andare con una società di conversione professionale: Pathfinders a Leitrim (pathfinderscamperconversions.com).

Dalla prima e-mail, sono stati così professionali ed entusiasti di questa conversione personalizzata e sono così felice del lavoro che hanno svolto.

piccola cucina

Ho deciso di non prendere un frigorifero perché ho già dormito al campo e il ronzio che fa mi fa impazzire, e poiché non bevo latte nel mio caffè mi sento come se potessi fare a meno dei deperibili per qualche giorno in viaggio .

La cucina mobile di Jennifer.

Pathfinders aveva il compito di installare un mobile da cucina molto stretto nella mia macchina, il che significava un lavello molto stretto, ma il risultato è perfetto per quello che mi serve.

C’è un serbatoio dell’acqua dolce con pompa elettrica, un serbatoio dell’acqua sporca e un piccolo fornello da campo che utilizza piccole bombole di gas.

Piccolo spazio abitativo nel mini camper di Jennifer.

C’è molto spazio per un piccolo bollitore e una gamma di utensili eleganti.

Ho ricevuto una fantastica borsa da picnic da un amico, ed è il regalo perfetto: ha tutte le posate e le stoviglie di cui ho bisogno già riposte, inoltre ha una sezione più fresca che è perfetta per mantenere le cose fredde una volta che c’è la borsa del ghiaccio.

Jennifer sentiva di poter fare a meno dei prodotti deperibili. Immagine: iStock

Doccia

Pathfinders ha installato una piccola doccia elettrica geniale, la doccia multigetto Ridgemonkey, nel mio bagagliaio. Non è caldo, il che va bene per me, quindi riempio semplicemente il serbatoio con acqua dal tubo ed è pronto per partire. È perfetto per il risciacquo dopo una nuotata o per pulire le zampe del mio cane dopo una passeggiata.

Il cane di Jennifer Perry durante i viaggi estivi.

Si collega alla batteria ricreativa ed è più che abbastanza potente. C’è un piccolo attacco a ventosa intelligente, che ti consente di fissarlo al tetto del bagagliaio quando è aperto o al lato dell’auto, il che significa che puoi stare sotto di esso e fare la doccia a mani libere.

batteria di intrattenimento

Il team Pathfinders ha installato una batteria che si carica dal mio motore.

Avevo preso in considerazione i pannelli solari, ma poiché uso regolarmente l’auto, c’è abbastanza energia generata per il lavandino, la doccia, le luci e il dispositivo occasionale che ricarico.

altri accessori

Ciò di cui hai bisogno nel carrello dipende completamente da te! Adoro nuotare e andare in canoa, quindi ho uno spazio speciale nel bagagliaio per la mia tavola gonfiabile e altri attrezzi bagnati.

Puoi anche creare le tue tapparelle abbastanza facilmente usando il materiale avvolto Reflectix. Non avevo bisogno di ulteriore isolamento, dato che la Serena è già un’autovettura, ma se stai trasformando un veicolo commerciale, dovresti considerare questo.

Ho lasciato per ultimo il punto più importante: il bagno. Sono disponibili molti servizi igienici portatili da campeggio e ci sono anche sacchetti monouso riempiti con un materiale che assorbe i rifiuti e che possono essere smaltiti come i sacchetti per cani.

Alcune persone si scatenano persino e usano le zappe, ma io ho dei limiti!

Jennifer Sheehan. Foto: Moya Nolan