Le 10 destinazioni più amichevoli per il 2022

Condividi l’articolo

Ultimo aggiornamento 2 minuti fa

Viaggiare è un ottimo modo per fare amicizia in tutto il mondo. Un semplice saluto alla persona giusta può trasformarsi in un’amicizia per tutta la vita che si estende attraverso i continenti. Avere amici in tutto il mondo è uno dei più grandi tesori dei viaggiatori entusiasti ed è facile fare del viaggio uno stile di vita. Per i viaggiatori interessati a fare amicizia durante il viaggio, è utile conoscere le destinazioni note per essere le più amichevoli. Un recente studio di Internazionali Ha rivelato le prime 10 destinazioni più amichevoli per il 2022, secondo gli espatriati che vivono nei paesi.

1) Messico

Secondo gli intervistati, Messico È la casa delle persone più amichevoli del mondo. Nove intervistati su dieci affermano che la gente del posto è generalmente amichevole e l’89% afferma di essere particolarmente amichevole con i residenti stranieri.

Il 75% degli intervistati ha affermato che è facile fare amicizia.

L’80% ha affermato di essere riuscito a sviluppare una rete di supporto nel Paese.

2) Indonesia

L’Indonesia è la seconda migliore destinazione al mondo. Nove intervistati su dieci hanno affermato che i locali sono generalmente amichevoli e anche amichevoli in particolare con i residenti stranieri.

Il 46% lo pensava La gente del posto non potrebbe essere più amichevole .

. Il 66% ha affermato di essere riuscito a sviluppare una rete di supporto nel Paese.

3) Oman

L’Oman è la terza destinazione più amichevole al mondo, con due intervistati su tre che riferiscono che è facile fare amicizia. Quasi 3 su 4 hanno affermato che è stato facile abituarsi alla cultura locale e 4 su 5 hanno affermato di sentirsi i benvenuti in Oman.

Il 63% ha affermato di essere riuscito a sviluppare una rete di supporto nel Paese.

Il 34% ha rafforzato la propria affermazione dicendo che lo è molto Facile fare amicizia.

4) Filippine

Le Filippine sono la quarta destinazione più amichevole e ottengono il punteggio migliore nella categoria “trovare amici”, con il 71% degli intervistati che afferma Facile da fare amici locali. Quattro partecipanti su cinque si sono sentiti i benvenuti nelle Filippine e il 78% ha affermato di sentirsi a casa.

Il 68% dei partecipanti era soddisfatto della propria vita sociale nelle Filippine

L’83% afferma che i locali sono generalmente amichevoli e l’85% afferma di essere particolarmente amichevole con gli stranieri.

5) Brasile

Brasile È classificata come la quinta destinazione più amichevole, sebbene nel rapporto 2022 del Brasile non siano stati menzionati dati aggiuntivi. Paese è salito da 10Decimo Disposizione dei posti nel 2021 e 15Decimo Classifica del luogo nel 2019. In 2019Il 56% degli intervistati ha convenuto che è facile fare nuove amicizie e il 77% ha affermato che i locali sono amichevoli con gli stranieri. Tuttavia, dati i dati del 2022 per Filippine e Vietnam, possiamo fare un’ipotesi sui dati di quest’anno. È probabile che l’83% degli intervistati ora ritenga che la gente del posto sia amichevole con gli stranieri.

6) Vietnam

Crepuscolare sui pittoreschi paesaggi della baia di Halong, famosa per le sue magnifiche isole calcaree e i suoi crateri. La nave da crociera passeggeri parte per una crociera non specificata. Baia di Halong, provincia di Quang Ninh, Vietnam del Nord, Vietnam, Asia orientale

Il Vietnam è al 6° postoDecimo Nell’elenco delle destinazioni più amichevoli, l’83% degli intervistati si sente il benvenuto. Sette persone su dieci si sentono a casa in Vietnam e sono espatriati americani Egli ha detto quale – quale”Calore, onestà e cordialità da parte delle persone“Era una delle cose più interessanti del Paese.

L’83% degli intervistati ritiene che la gente del posto sia particolarmente amichevole con gli stranieri.

Il 54% ha affermato che è facile fare amicizia con la gente del posto.

7) Taiwan

Taiwan è al settimo postoDecimo La destinazione più amichevole per il 2022, con il 78% che afferma di sentirsi il benvenuto. Infatti, Il 53% degli intervistati ha proseguito affermando di sentirsi i benvenuti a Taiwan.

Il 50% degli intervistati ha affermato che fare amicizia è molto facile.

Il 67% ha affermato di essere in grado di sviluppare una rete di supporto nel Paese.

8) Thailandia

Tailandia È arrivato alle 8Decimo La destinazione più amichevole per il 2022 e l’81% degli intervistati afferma che la gente del posto è amichevole con gli stranieri.

Il 52% lo ha segnalato Fare amicizia con la gente del posto è facile .

. Il 69% afferma di apprezzare la vita sociale che ha creato in Thailandia.

9) Portogallo

Il Portogallo si è classificato nono tra le destinazioni più amichevoli per il 2022, con Il 77% degli intervistati ha affermato di sentirsi a casa nel Paese. Il 41% ha continuato dicendo di sentirsi completamente a casa in PortogalloQuattro su cinque affermano che la gente del posto è particolarmente amichevole con gli stranieri.

Il 51% ha riferito che è stato facile fare amicizia con la gente del posto

Il 67% è soddisfatto della vita sociale che conduce in Portogallo

10) Bahrein

Il Bahrain ha 10 anniDecimo Nella lista delle destinazioni più amichevoli del 2022, il 70% si sente il benvenuto nel paese.

Il 57% ha affermato che è facile fare amicizia con la gente del posto.

Il 77% ha riferito che la gente del posto è amichevole con gli stranieri.

↓ Unisciti alla comunità ↓

Il Travel Off Path Community FB Ha le ultime notizie, colloqui e domande e risposte riaperte ogni giorno!

Iscriviti ai nostri ultimi post

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti alle ultime notizie di viaggio da Travel Off Path, direttamente nella tua casella di posta

Disclaimer: regole e restrizioni di viaggio attuali Può cambiare senza preavviso. La decisione di viaggiare è in definitiva una tua responsabilità. Contatta il tuo consolato e/o le autorità locali per confermare l’ingresso della tua cittadinanza e/o eventuali modifiche ai requisiti di viaggio prima del viaggio. Travel Off Path non approva i viaggi contro gli avvertimenti del governo