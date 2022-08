Perché il primo ministro di questo paese ha esortato ministri e funzionari a smettere di collegare le relazioni

Ha detto che riposarsi un po’ di più farebbe risparmiare energia.

Madrid:

Venerdì, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha invitato gli impiegati a fare attenzione nel trattare con il vento e ad abbandonare i loro rapporti in mezzo alle alte temperature estive.

Con una mossa che potrebbe sorprendere alcuni rendendosi necessaria dato il clima notoriamente caldo della Spagna, Sanchez ha esortato gli impiegati a seguire il suo esempio senza cravatta.

“Voglio che tu veda che non indosso la cravatta”, ha detto Sanchez, sorridendo ampiamente, indicando la sua maglia aperta durante una conferenza stampa a Madrid.

Sentirsi più a proprio agio farebbe risparmiare energia se portasse a un minore utilizzo dell’aria condizionata, ha affermato.

“Ciò significa che tutti possiamo risparmiare energia”, ha detto, aggiungendo di aver chiesto a tutti i ministri e funzionari del governo di smettere di indossare cravatte e sperava che anche il settore privato seguisse l’esempio.

Sanchez ha affermato che il governo spagnolo intende adottare lunedì una serie di misure “urgenti” per risparmiare energia “in linea con ciò che stanno facendo gli altri paesi europei”, senza approfondire.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, a metà maggio la Commissione europea ha pubblicato un piano da 210 miliardi di euro volto a promuovere le energie rinnovabili e ridurre il consumo di energia per porre fine alla dipendenza dal gas russo.

In risposta, la Spagna ha adottato diverse misure, tra cui l’incoraggiamento del lavoro a distanza e la limitazione dell’aria condizionata negli uffici in estate e dei radiatori in inverno.

Martedì i 27 paesi dell’Unione Europea hanno anche concordato di “ridurre la loro domanda di gas del 15 per cento rispetto al consumo medio degli ultimi cinque anni, tra il 1 agosto 2022 e il 31 marzo 2023, con misure a loro scelta”, il Consiglio europeo detto in una nota. .

Diverse città tedesche hanno dichiarato questa settimana che intensificheranno gli sforzi per risparmiare energia, con Hannover nel nord che annuncia l’intenzione di offrire docce fredde solo nelle piscine pubbliche e nei centri sportivi e Berlino che spegnerà i riflettori per illuminare i suoi monumenti storici.

