5 destinazioni di arrampicata su roccia in India per un’esperienza accattivante

Giornata Nazionale dell’Alpinismo 2022: Le montagne, che segnano le frontiere naturali delle nazioni, offrono conforto e ringiovanimento ai viaggiatori. Passo dopo passo l’arrampicata naturale su roccia è uno sport estremo che mette alla prova la forza e la resistenza dello scalatore insieme al controllo mentale. Gli appassionati a volte rischiano la vita per sperimentare una bellezza impareggiabile e un ambiente unico mentre praticano questo sport. Ogni anno, il 1° agosto, persone di tutto il mondo celebrano la Giornata Nazionale dell’Alpinismo. Non si può negare che l’arrampicata su roccia offre un’esperienza di vita, ma allo stesso tempo può essere una cosa pericolosa, quindi conoscere le corrette tecniche di arrampicata e l’equipaggiamento di sicurezza è un must per tutti gli arrampicatori. Dal momento che il giorno speciale è arrivato, dai un’occhiata a questi cinque luoghi per un’avventura stimolante ed emozionante.

Sar Pas (Himachal Pradesh)

Situato nella Valle del Parvati, il Sar Pass non mancherà di soddisfare il tuo intuito. Circondato da foreste lussureggianti e montagne innevate, questo luogo è una delle migliori escursioni di arrampicata su roccia. Il Sar Pass offre agli scalatori splendidi panorami durante il percorso avventuroso.

Hampi (Karnataka)

La capitale rocciosa dell’India, Hampi è piena di massi di granito che offrono agli scalatori un’avventura emozionante. È interessante notare che Hampi è una delle migliori destinazioni per gli alpinisti internazionali. Questo sito patrimonio dell’UNESCO ospita anche giganteschi templi, palazzi e strutture monolitiche.

Savannadurga (Karnataka)

Simile a Hampi, Savanadurga è un altro gigantesco monolite panoramico in Karnataka, ideale per i principianti. Una volta raggiunta la cima, Savanadurga offre una vista straordinaria della città di Bangalore e scommettiamo che ne varrà la pena. Fai escursioni, arrampicate su roccia o percorri la pista ciclabile per un’esperienza indimenticabile. Da non perdere i templi Veerabhadreshwara Swamy e Narasimha Swamy situati ai piedi delle colline.

Valle Mayar (Himachal Pradesh)

Che tu sia uno scalatore dilettante o un veterano esperto, la Mayar Valley conosciuta come la “Valle dei fiori di Himachal” offrirà un’esperienza surreale. Questo trekking, che si svolge principalmente su un facile sentiero pianeggiante, rivela le grandi catene himalayane mentre inizi la tua arrampicata su roccia.

Lei Rock (Lee)

Sebbene questa zona non sia eccessivamente panoramica, scalare Shi Rock metterà alla prova la tua forza e pazienza. È interessante notare che quest’area è utilizzata anche come campo di addestramento dai militari. Assisterai ad alcune incisioni buddiste lungo il tuo percorso mentre sali.

Allora, cosa stai aspettando? Preparati e conquista una vetta dopo l’altra.

