Programma di borse di studio africane del gruppo della Banca mondiale 2024 per il dottorato di ricerca. Studenti e neolaureati (interamente finanziati a Washington, D.C. o in un ufficio nazionale del Gruppo della Banca Mondiale)

Termine per la registrazione: 25 agosto 2023

Africa Regioni del Gruppo della Banca Mondiale (WBG) Si annuncia l’apertura delle iscrizioni per il2024 WBG Africa Ph.D. Programma di borse di studio. candidati e recenti dottorati di ricerca alunni Originario dell’Africa sub-sahariana. Le donne sono incoraggiate a candidarsi. Attraverso la borsa di studio, miriamo a costruire la capacità della prossima generazione di responsabili del cambiamento africani nella ricerca sullo sviluppo e nella definizione delle politiche e ad aiutare a ridurre la povertà nella regione.

Il programma si rivolge a giovani cittadini africani di talento che stanno completando o hanno recentemente completato un dottorato di ricerca. In un campo legato al lavoro della Banca Mondiale. Il programma Fellowship ha avuto molto successo sin dal suo inizio, creando un forte pool di giovani talenti africani interessati a una carriera nello sviluppo, nelle istituzioni internazionali, nei governi africani, nei gruppi di riflessione e nel mondo accademico.

Il programma offre a borsisti selezionati un incarico di sei mesi negli uffici del Gruppo della Banca Mondiale a Washington, DC o negli uffici nazionali per acquisire esperienza pratica nelle operazioni del Gruppo della Banca Mondiale. Ciò include la generazione e la diffusione della conoscenza, la progettazione di politiche globali e nazionali e la costruzione di istituzioni per una crescita inclusiva nei paesi in via di sviluppo. Pur attingendo alla ricerca e all’innovazione in molteplici settori, i borsisti lavoreranno anche su ricerca, politica economica, assistenza tecnica e operazioni di prestito che contribuiscono agli obiettivi della Banca mondiale di porre fine alla povertà e aumentare la prosperità condivisa.

requisiti

guardare Devi essere un dottorato di ricerca. Candidato o neolaureato (entro tre anni dal completamento di un dottorato di ricerca) dall’Africa subsahariana. Vedi i criteri di ammissibilità completi di seguito.

Se accettato, dovrai:

Sei mesi trascorsi a fare esperienza lavorativa presso la sede del Gruppo della Banca Mondiale a Washington, D.C. o in un ufficio di campagna. La borsa richiede la presenza di persona da gennaio a giugno 2024.

Lavora su ricerca, politiche economiche, assistenza tecnica e operazioni di prestito che contribuiscono agli obiettivi del Gruppo della Banca mondiale di sradicare la povertà e aumentare la prosperità condivisa.

Criteri di ammissibilità

Diventa un recente dottorato di ricerca. Laureato (entro tre anni dal completamento) o iscritto all’ultimo anno di un dottorato di ricerca. programma.

Ottima conoscenza dell’inglese scritto e verbale.

Possiede forti capacità quantitative e analitiche.

Avere meno di 32 anni entro la fine del periodo di applicazione.

benefici

I borsisti hanno diritto a ricevere onorari di consulenza e biglietti aerei di andata e ritorno in classe economica per Washington, DC o un ufficio nazionale del Gruppo della Banca Mondiale dalla loro università o istituzione.

Processo di selezione

La prima fase: Un breve elenco di candidati sarà reso disponibile per la nomina a diverse unità del WBG a seconda del maggiore dei candidati. I candidati saranno informati dello stato della loro domanda o se sono selezionati o meno.

La seconda fase:

L’elenco definitivo dei borsisti sarà selezionato in consultazione con le varie unità del gruppo della Banca mondiale. Al termine della selezione, tutti i candidati selezionati saranno informati del loro stato di selezione. I candidati selezionati saranno quindi informati e, previa accettazione, nominati consulenti a breve termine per un periodo di sei mesi a partire da gennaio 2024.

per maggiori informazioni:

