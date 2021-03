Quanto tempo impiega i satelliti a cadere a diverse altitudini e bruciare nell’atmosfera?

Un satellite lanciato in orbita terrestre non rimane lì a tempo indeterminato. L’atmosfera terrestre si estende – se la definiamo come una condensazione di gas rispetto allo spazio interplanetario – anche oltre la luna, quindi collisioni costanti con atomi e molecole rallentano il satellite. Mentre rallenta, si avvicina al suolo fino a quando non brucia finalmente ad un’altezza di decine di chilometri.



© ESA

A volte questo è utile: ad esempio, i veicoli spaziali senza pilota che servono la Stazione Spaziale Internazionale spesso vengono bruciati nell’atmosferaCon la spazzaturaRitirato dalla stazione. Altre volte, questo è esattamente ciò che si vuole evitare, poiché i satelliti possono funzionare per un periodo più lungo se non per resistere all’atmosfera e al continuo abbassamento orbitale.

D’altra parte, se un satellite ha finito di funzionare, è meglio lasciarlo cadere e bruciarlo nell’atmosfera o altrimenti rimuoverlo dall’orbita il prima possibile, poiché potrebbe mettere in pericolo gli altri.

La scorsa settimana, l’Agenzia spaziale europea ha pubblicato una stima eloquente di quanto tempo impiegherebbero i satelliti anche ad altitudini diverse Ci vorrà del tempo prima che cadano e brucino nell’atmosfera.



© ESA e UNOOSA

I satelliti ad altitudini di 500 km e inferiori cadranno entro 25 anni – in tempi relativamente brevi; A questa altitudine troveremo la Stazione Spaziale Internazionale, Hubble e diversi satelliti scientifici o meteorologici.

Ci vorrebbero solo 100-150 anni per cadere da un satellite a un’altitudine di 300 km. A questa quota, i satelliti orbitano per osservare la Terra, perché qui possono orbitare attorno alla Terra in un’ora e mezza e attraversare sempre l’equatore alla stessa ora locale.

Naturalmente, un satellite in orbita attorno a 1.200 km cadrà in soli 2.000 anni. E qui stiamo ancora parlando dell’orbita terrestre bassa.

Un satellite lanciato in orbita geostazionaria rimarrà stabile per anni praticamente indefiniti, almeno milioni di anni.

Pertanto, se nel passato della Terra c’era un’altra civiltà intelligente che non aveva più traccia dei suoi strati geologici, allora è possibile che troveremo i suoi satelliti oggi.