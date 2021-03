Hanno incontrato i componenti della vita su un asteroide

Queenie ChanIl team di Royal Holloway ha trovato materia organica e acqua in un campione prelevato da un asteroide in orbita attorno al sistema solare interno. Phys.org. Questi materiali potrebbero aver contribuito alla formazione della vita sulla Terra e una scoperta simile non era stata fatta prima.

Il campione in questione, chiamato Amazon, è stato introdotto nel 2010 dalla navicella spaziale Hayabusa dell’Agenzia spaziale giapponese e proviene da Itokawa. il nuovo uno studio Di conseguenza, il corpo potrebbe essersi scontrato per miliardi di anni, provocandone il riscaldamento, l’essiccazione e la disintegrazione, ma è stato riassemblato in seguito e l’acqua è apparsa di nuovo su di esso.

La maggior parte dei meteoriti sulla Terra possono essere derivati ​​da asteroidi di tipo S, incluso Itokawa.

Gli esperti ora credono che oggetti simili possano contenere materie prime della vita.

I ricercatori hanno finora sospettato che gli asteroidi di tipo C ricchi di carbonio abbiano portato questi elementi costitutivi sul nostro pianeta.

Secondo Chan, la materia organica si trova anche in Amazzonia, sia calda che intatta. Sembra che Itokawa sia stata riscaldata a una temperatura superiore ai 600 ° C in passato, ma in seguito, quando il corpo si è raffreddato, su di esso sono apparsi più composti organici. L’esperto ha aggiunto che i nuovi risultati rivelano molto sulla storia dei corpi celesti e possono anche aiutarci a capire cosa è successo sulla Terra prima della nascita della vita.

Recentemente, altri robot di campionamento, come Hayabusa-2 e la sonda spaziale OSIRIS-Rex della NASA, hanno portato pezzi di un asteroide. Analizzando questi modelli, i ricercatori possono affinare il quadro scientifico degli asteroidi.