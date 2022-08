Il programma di accelerazione aziendale con sede in Kenya aiuta 2000 imprenditori ad espandersi

Business Accelerator è progettato per aiutare i progetti ad aumentare la loro redditività. [iStockphoto]

La piattaforma regionale di supporto alle startup Growth Africa ha inserito più di 70 progetti in un nuovo programma di accelerazione.

GrowthAfrica lavora con imprenditori e aziende che, attraverso le loro azioni, stanno facendo una differenza positiva significativa per l’ambiente circostante e la società in generale.

Il Business Accelerator è progettato per aiutare i progetti a espandere la loro redditività come azienda e renderlo un investimento pronto, sviluppando al contempo il loro senso degli affari e la leadership.

“Attraverso questo, i nostri imprenditori costruiscono una comprensione olistica di tutte le componenti della loro attività, delle realtà interne ed esterne e della loro interdipendenza, identificando le sfide della crescita e utilizzandole per sviluppare un piano di crescita completo e pronto per l’attuazione”, la crescita Lo ha detto il Centro in una nota.

Sono stati reclutati 79 progetti da un pool di 864 candidati provenienti da cinque paesi tra cui Uganda, Kenya, Ghana, Etiopia e Zambia.

L’Africa affronta le sfide della disoccupazione e soffre di un alto costo della vita.

Per alleviare questi problemi, la popolazione, in particolare i giovani, si sta muovendo verso la creazione di attività in proprio per guadagnarsi da vivere.

nuova economia

I beneficiari nel 2021 dal Kenya sono Havilla Smart Enviros, dedicata al riciclaggio e Aquarech Limited, che fornisce la tecnologia Internet of Things (IoT) per promuovere l’allevamento ittico, M-Shamba e Green Pencils Ltd.

L’Uganda e l’Etiopia hanno ottenuto rispettivamente la rappresentanza di Kazire Health Products Ltd Greenworld Energy Technology Plc.

Patricia Gumi, co-fondatrice e CEO di Growth Africa, ha affermato che il programma sta decollando in un modo speciale poiché l’entusiasmo degli imprenditori di imparare e crescere è stato marcato rispetto alle categorie precedenti.

„I progetti del gruppo 2022 sono promettenti. Provengono da cinque paesi diversi e naturalmente hanno esperienze e competenze diverse.

“Attraverso le loro interazioni con i loro colleghi e i facilitatori del programma, siamo ottimisti sul fatto che l’esperienza in questo programma sarà utile mentre ci muoviamo insieme per affrontare questioni globali come la sostenibilità, la disoccupazione e l’uguaglianza di genere”.

Fondata nel 2002 e con sede in Kenya, GrowthAfrica è uno dei principali acceleratori che forniscono supporto nella fase di crescita a progetti di grande impatto nella regione.