Il Transform Food Festival del Rwanda apre a Kigali – KT PRESS

Il Rwanda Food Festival and Fellowship ha messo in mostra le innovazioni e le capacità di leadership che saranno determinanti nello sviluppo del prossimo Piano strategico per la trasformazione agricola del Ruanda (PSTA 5).

Inaugurato il 23 giugno 2023 a Kigali dalla Fellowship of African Food, il Rwanda Food Transformation Festival prevedeva l’assunzione di leader per seguire una formazione di gruppo e premiare le migliori innovazioni nelle catene del valore alimentare, nei sistemi e nella governance in Ruanda.

Il festival è un incontro stimolante di innovatori del sistema alimentare, imprenditori, professionisti e responsabili delle decisioni nel governo, nel settore privato, nella società civile e nella società.

“Ora stiamo lavorando alla prossima strategia e avremo bisogno del contributo e del sostegno di questa borsa di studio, sotto forma di idee o anche di finanziamenti, ove possibile”, ha affermato il dott. Olivier Kamana, segretario permanente di Menagerie.

Il dott. Kamana ha affermato che il nuovo PSTA 5 si baserà sui risultati del precedente PSTA 4 che si concluderà il 30 giugno di quest’anno e ha visto il successo nell’uso del suolo e nell’agricoltura sostenibile.

La borsa di studio cerca di costruire la capacità dei leader in Ruanda di trasformare il potere, le politiche, gli incentivi e gli investimenti che modellano questi settori al fine di trasformare i sistemi alimentari del paese.

Il Festival del Ruanda è stata un’opportunità per ampliare la conversazione per includere rappresentanti al di fuori della Fellowship per stringere collaborazioni che accelerino l’auspicata trasformazione del sistema alimentare del paese.

Il festival è culminato con il Rwanda Food Systems Leadership Award, che premia un collega eccezionale il cui lavoro dimostra l’impatto, la sostenibilità e le dimensioni necessarie per trasformare veramente i sistemi alimentari.

Sylvie Nyerere, Food Technology and Trade Fellow e Country Director dell’Initiative for Sustainable Trade (IDH), è stata nominata vincitrice per il suo lavoro nell’aiutare migliaia di agricoltori orticoli ruandesi ad accedere ai mercati internazionali in Europa e Medio Oriente, costruendo così un cluster dei maggiori esportatori.

Claudia Piacenza, direttore regionale del programma Africa Food Fellowship, ha affermato che il Rwanda Festival è una componente chiave del Country Food Fellowship perché crea un’altra opportunità per i borsisti di incontrarsi e trascorrere del tempo gli uni con gli altri e promuovere un senso di appartenenza, rendendo possibile lavorare su questioni complesse del sistema alimentare che richiedono un lavoro di squadra.

“Quando iniziamo a vedere colleghi che condividono lezioni ed esplorano opportunità di collaborazione, sappiamo di essere sulla strada giusta. Sono esperti nei loro campi e in grado di guardare alla dieta in modo complesso”, ha affermato Piacenza.

La terza coorte inizierà immediatamente un percorso formativo di un anno che si concentrerà sulla leadership nell’agroalimentare, sulle innovazioni e sullo sviluppo di modelli in grado di migliorare il settore.