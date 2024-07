In Cambogia sono state trovate 106 rare uova di coccodrillo, la più grande scoperta di questo genere negli ultimi 20 anni

BENH, Cambogia (AP) – Conservazionisti in Cambogia I funzionari hanno dichiarato giovedì di aver trovato 106 uova di una rara specie di coccodrillo siamese in una riserva naturale nella Cambogia occidentale, descrivendola come la più grande scoperta degli ultimi 20 anni, dando nuova speranza per la sopravvivenza della specie di coccodrillo più rara del mondo in il selvaggio.

Il gruppo ha scoperto le uova di questa specie nel Parco Nazionale del Cardamomo lo scorso maggio. Dal 27 al 30 giugno, un totale di 60 uova si sono schiuse con successo, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dai Ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente in collaborazione con il Gruppo per la Conservazione della Fauna e della Flora.

“Questa scoperta indica che l'area è un habitat importante per i coccodrilli selvatici, fornendo speranza per il recupero della specie”, si legge nella nota.

Ha aggiunto che l’area e i piccoli rettili erano sotto la protezione dei ranger del Cardamom National Park Wildlife Sanctuary.

Un tempo questo tipo di coccodrillo era diffuso nel sud-est asiatico, ma ora è elencato come specie a rischio di estinzione secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura. Era completamente scomparso negli anni '90 a causa di una combinazione di bracconaggio, distruzione dell'habitat e ibridazione con altre specie di coccodrilli.

Il ministro dell'Ambiente cambogiano Iang Suphalith ha affermato che il suo ministero sta lavorando per conservare i coccodrilli siamesi in via di estinzione e ripristinare i loro habitat.

“I coccodrilli siamesi svolgono un ruolo importante nell'ecosistema e la scoperta delle cinque reti che hanno fatto schiudere con successo 60 uova riflette che il Cardamom National Park è un habitat sicuro e adatto per questa specie”, ha detto Sovaleth in una dichiarazione giovedì.

Le uova di una rara specie di coccodrillo siamese si schiudono nel Parco Nazionale del Cardamomo nel giugno 2024. (Toy Ya/Fauna & Flora via AP)

Rari cuccioli di coccodrillo siamese sono stati avvistati nel Parco Nazionale del Cardamomo nel giugno 2024. (Bros Pov/Fauna & Flora via AP) Le uova di una rara specie di coccodrillo siamese si schiudono nel Parco Nazionale del Cardamomo nel giugno 2024. (Bruce Bove/Fona & Flora via AP)

Si ritiene che siano rimasti solo circa 1.000 coccodrilli siamesi allo stato brado e più di 300 di loro si trovino in Cambogia.

Nel 2017I ricercatori della fauna selvatica hanno trovato sei uova nel distretto di Sri Ampil, nella provincia meridionale di Koh Kong, mentre esploravano tracce e segni del rettile. Dopo, Settembre 2021Esperti di conservazione hanno trovato otto cuccioli di panda gigante in un fiume nella riserva naturale di Sribok, nella Cambogia orientale, facendo sperare che sopravvivano in natura.