Agli incontri di Blinken, la Cina sottolinea che il nuovo uomo importante nelle relazioni con gli Stati Uniti è il vice segretario di Stato Ma Chauzhou

Il suo nuovo ruolo è in linea con le tradizioni diplomatiche cinesi, dove il vice segretario di stato è solitamente incaricato di sovrintendere alle relazioni con gli Stati Uniti. Nel dirigere le interazioni con Washington, l’incumbent lavorerà generalmente a stretto contatto con il Segretario di Stato e l’Ambasciatore negli Stati Uniti, nonché con il Capo degli affari nordamericani e dell’Oceania del Dipartimento.

Alcuni ruoli saranno particolarmente cruciali nel clima attuale, tra i tentativi di mantenere il dialogo mentre le tensioni raggiungono livelli senza precedenti. Gli incontri bilaterali per ricucire i rapporti hanno rivelato le stesse lamentele che hanno scosso le relazioni per anni, come la questione di Taiwan, le sanzioni reciproche e le avances militari di Pechino.

Questa è stata anche la conclusione dopo che Blinken ha incontrato anche alti funzionari cinesi Presidente Xi Jinping durante il suo viaggio di due giorni a Pechino. La visita, che si è conclusa lunedì, era originariamente prevista per febbraio ma è stata rinviata a causa di una lite diplomatica su un sospetto cinese.Pallone spianello spazio aereo degli Stati Uniti.

02:49 “La Cina non sfiderà né sostituirà gli Stati Uniti”, ha detto Xi a Blinken in un incontro cruciale.

Ma non ha esperienza diretta con gli affari nordamericani, ma è improbabile che questo sia un ostacolo, secondo Yun Sun, direttore del programma Cina presso lo Stimson Center di Washington.

“Non credo che la mancanza di esperienza lavorativa nella divisione nordamericana sarà un problema”, ha detto Yoon.

Alfred Wu, assistente professore presso la Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapore, ha affermato che la Cina tiene conto non solo dell'esperienza ma anche dell'anzianità nel decidere chi promuovere come viceministro per la gestione delle relazioni USA-Cina.

Wu ha affermato che la sua anzianità è stata dimostrata attraverso il suo lavoro come ambasciatore in Australia dal 2013 al 2016 e come rappresentante cinese presso le Nazioni Unite a Ginevra dal 2016 al 2018 e a New York dal 2018 al 2019.

“Dalla sua elevazione al rango di gabinetto, ha avuto più spazio e più autorità per allocare le risorse”.

Ma è diventato vice primo ministro o “esecutivo” lo scorso giugno, con la sua promozione ufficiale a livello ministeriale a gennaio.

Secondo la sua biografia ufficiale, Ma ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987 presso il Dipartimento Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, che sovrintende alla diplomazia multilaterale.

Nel 2019 è diventato viceministro degli esteri incaricato della partecipazione della Cina alle organizzazioni internazionali, dell’economia globale e del controllo degli armamenti. Il suo portafoglio è stato infine ampliato per includere il diritto internazionale e gli affari latinoamericani.

In qualità di vicesegretario di stato esecutivo, Ma sovrintende alle principali questioni nelle relazioni USA-Cina, secondo Yun.

“Inoltre, la grande competizione di potere riguarda in ultima analisi il potere che il resto del mondo definisce e sostiene”.

Il predecessore di Ma nel Dipartimento per le relazioni americane era Xie Feng, il nuovo ambasciatore della Cina negli Stati Uniti, un ruolo che Chen ricoprì fino a quando non divenne ministro degli Esteri.

02:03 Blinken e Qin Gang decidono di continuare i colloqui dopo l’incontro “costruttivo” tra Usa e Cina a Pechino

Xie è stato consigliere presso l'ambasciata cinese negli Stati Uniti dal 2000 al 2003 prima di tornare a Pechino per lavorare presso il Dipartimento di Stato nordamericano fino al 2008. È poi tornato all'ambasciata di Washington come ministro, ed è tornato nuovamente a Pechino nel 2010 per dirigere il Dipartimento del Nord America.

Nel 2021, Xie succede a Zheng Zhiguang nel ruolo ora occupato da Ma. Cheng ha anche una vasta esperienza nella Divisione Nord America e Oceania prima di diventare Vice Ministro degli Affari USA-Cina.

Ma mentre la mancanza di esperienza diretta negli affari nordamericani potrebbe non essere un problema, è probabile che gli impedirà del tutto di farlo.

Shi Yinhong, professore di studi internazionali alla Renmin University di Pechino, non era ottimista sul fatto che un cambio di personale potesse cambiare il corso del deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina.