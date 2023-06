La missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) ha consegnato oggi un’altra base operativa avanzata (FOB) all’esercito nazionale somalo (SNA). Questa è la seconda consegna a bordo dopo Xaaji Cali per consentire alla missione di ritirare 2.000 soldati entro la fine di giugno 2023.

Mirtiquo FOB nello Stato di Hirshabelle, dal 2016 rientra nell’Area di Responsabilità (AoR) delle Forze di Difesa Nazionale del Burundi ATMIS (BNDF).

Il trasferimento dei FOB concordati è conforme alle risoluzioni 2628 (22) e 2670 (22) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) affinché ATMIS trasferisca gradualmente le responsabilità in materia di sicurezza al governo federale della Somalia.

Il comandante di ATMIS BNDF Mirtiquo FOB, maggiore Leonce Seguitera, ha consegnato formalmente la struttura al comandante SNA nell’area, tenente Hassan Ahmed Hassan, in una cerimonia alla presenza dell’ufficiale di stato maggiore per la logistica di ATMIS, tenente colonnello Collins Mussaw. e altri alti funzionari ATMIS e SNA.

“Siamo fiduciosi che l’esercito nazionale siriano sarà in grado di svolgere le proprie responsabilità di sicurezza in quest’area”, ha affermato il tenente colonnello Moussaou.

Il comandante dell’Esercito Nazionale di Mertico, il tenente Hassan Ahmed Hassan, ha espresso la propria disponibilità a garantire la sicurezza nell’area.

“Vorrei ringraziare ATMIS per questo passaggio di consegne. Forniremo e garantiremo la sicurezza e la protezione dell’area”, ha affermato il tenente Hassan.

Il maggiore Seguitera, comandante della base ATMIS Mirtiquo FOB, ha raccontato le importanti operazioni militari che sono state registrate contro Al-Shabaab nell’area.

“La giornata è importante e siamo grati per la collaborazione nel corso degli anni. Siamo anche grati all’Ufficio di supporto delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS) per il supporto logistico. Stiamo lasciando alcune delle attrezzature che UNSOS ha donato al Sistema dei conti nazionali”, ha affermato il maggiore Segetera.

Distribuito dal Gruppo APO per conto della Missione di transizione dell’Unione Africana in Somalia (ATMIS).