ZootNet | Novità | Rodzani brilla come Miss Africa Cultural

Rhodzani Quinn Bright di Flefontein ha vinto tre titoli e un trofeo alla cerimonia di incoronazione di Miss Africa Culture 2023 in Nigeria all’inizio di questo mese. Foto: @isaniphotography.

Rodzani Quinn Bright, originario di Flefontein, si è distinto alla cerimonia di incoronazione di Miss Africa Culture 2023, vincendo le categorie Miss Intellectual, Boss Walk Challenge e Miglior costume da bagno. L’evento si è tenuto presso il Camp David Events Center a Port Harcourt, in Nigeria, il 1° ottobre.





In mezzo alla feroce concorrenza di concorrenti provenienti da 53 paesi africani, tra cui Zimbabwe, Nigeria, Zambia e Ghana, la stella di Rodzani è salita a nuovi livelli. Ha detto che ricevere questi titoli significa molto per lei perché dimostra che il suo potenziale è stato riconosciuto.





“Il concorso riunisce africani provenienti da paesi diversi, li aiuta a conoscere le reciproche culture e a capire come funzionano le reciproche tradizioni. Sono molto felice e orgoglioso che la mia prima priorità fosse viaggiare e rappresentare il mio bellissimo paese, il Sud Africa. È stato un “Questa è una missione importante e sono felice di aver rappresentato molto bene me stesso e la mia gente”.





La studentessa di contabilità BCom del terzo anno presso Univen ha condiviso alcuni pensieri sulla preparazione e sul duro lavoro che sono stati necessari per la sua performance e la partecipazione all’evento. “Ho iniziato i miei preparativi per il concorso lo scorso maggio e mi sono impegnata a mantenere gli elevati standard stabiliti dalla precedente Miss Sud Africa. Aspiro a essere una top model che faccia grandi passi avanti non solo nei concorsi di bellezza ma anche sulle passerelle della moda”. ,” lei disse.





È determinata a usare i suoi titoli per educare gli africani sull’importanza dell’unità, indipendentemente dalla loro provenienza, e per promuovere lo spirito di unità. Ubuntu.