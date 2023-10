Hamas dice che Israele ha rifiutato di ricevere i due ostaggi; Israele la chiama propaganda Notizie sul conflitto israelo-palestinese

Hamas ha arrestato circa 210 persone durante il sanguinoso attacco al sud di Israele il 7 ottobre e sono detenute in località sconosciute all’interno di Gaza.

Hamas afferma di essersi offerta di rilasciare i due israeliani arrestati durante il raid mortale, ma il governo israeliano ha rifiutato di accoglierli. Israele ha descritto questa affermazione come “falsa propaganda”.

Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Al-Qassam, l’ala militare di Hamas, ha detto che il mediatore del Qatar ha informato il movimento delle intenzioni del movimento di liberare gli israeliani venerdì, lo stesso giorno in cui sono state rilasciate le americane Judith Tay Ranan e sua figlia Natalie. .

“Ieri sera abbiamo informato i nostri fratelli del Qatar che avremmo rilasciato Nurit Yitzhak e Yochevid Lifshitz per motivi umanitari e senza aspettarci nulla in cambio. Obaida ha detto sabato tramite l’applicazione Telegram che il governo di occupazione israeliano si è rifiutato di riceverli.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in una breve dichiarazione: “Non sottolineeremo la falsa propaganda portata avanti da Hamas. Continueremo a lavorare in ogni modo per riportare nelle loro case tutte le persone rapite e scomparse”.

Il Qatar, che ha contribuito a mediare il rilascio dei prigionieri, non ha rilasciato commenti immediati.

In una dichiarazione successiva, Obaida ha affermato che Hamas era ancora pronto a rilasciare i due individui domenica “utilizzando le stesse procedure” utilizzate per rilasciare gli americani.

“Si è rifiutato di prenderli”

Il portavoce di Hamas Khaled al-Qaddoumi ha detto ad Al Jazeera che il governo israeliano “non è serio” nel rilasciare i prigionieri.

Ha aggiunto: “Ci siamo offerti di consegnare questi prigionieri che si trovano in gravi condizioni umanitarie solo per motivi umanitari. Volevamo consegnarli alle loro famiglie, ma il governo non è serio. Sfortunatamente, il governo israeliano ha rifiutato di accoglierli. “

Al-Qaddoumi ha affermato che Israele non ha fornito alcuna ragione per non accettare l’offerta.

Tra le persone detenute da Hamas ci sono donne, bambini, anziani, persone di altri paesi – che hanno lavorato per il loro rilascio – e soldati israeliani.

Akiva Eldar, analista politico, scrittore e giornalista israeliano, ha affermato che se Hamas volesse liberare gli ostaggi, potrebbe consegnarli a gruppi come il Comitato internazionale della Croce Rossa, o consentire loro di entrare in Egitto.

“Se non è parte di una contropartita o di qualcosa che Israele ha da offrire in cambio, è molto semplice, proprio come hanno permesso ai cittadini americani di attraversare il confine con l’aiuto della Croce Rossa,” ha osservato.

Gli ostaggi verranno rilasciati “molto presto”.

Un portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha affermato che il rilascio degli ostaggi americani venerdì è avvenuto dopo “molti giorni di continua comunicazione con tutte le parti”.

Majid Al-Ansari, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha dichiarato al quotidiano tedesco Welt am Sonntag che il Qatar spera di liberare presto tutti i prigionieri.

“Non posso promettere che ciò accadrà oggi, domani o dopodomani. Ma siamo su un percorso che porterà molto presto al rilascio degli ostaggi, soprattutto dei civili”, ha detto Al-Ansari.

Ha aggiunto: “Stiamo attualmente lavorando per raggiungere un accordo in base al quale tutti gli ostaggi civili saranno inizialmente rilasciati”.

L’attacco su più fronti di Hamas contro Israele, soprannominato “Operazione Al-Aqsa Flood”, ha ucciso più di 1.400 persone, la maggior parte dei quali civili, e ne ha ferite circa altre 3.500 il 7 ottobre.

Israele ha risposto con intensi attacchi aerei su Gaza, rase al suolo quartieri densamente popolati e imponendo un assedio completo alla Striscia. Quasi 4.400 persone sono state uccise a Gaza e 13.500 ferite durante due settimane di combattimenti.

Mentre le sue forze si mobilitavano sulla recinzione che separa Gaza, Israele minacciava di lanciare un’invasione di terra per “distruggere Hamas”.