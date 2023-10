Il primo ministro del Lesotho fa appello alla SADC per un complotto per cacciarlo

Sam Matekane ha scritto una lettera alla Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe spiegando come crede che i politici avidi vogliano rimuoverlo dalla sua posizione di Primo Ministro del Lesotho.

Il primo ministro del Lesotho ha detto alla Comunità per lo sviluppo dell’Africa meridionale che i politici avidi vogliono che se ne vada.

La Corte Costituzionale del paese esaminerà la validità del voto di sfiducia la prossima settimana.

La società civile ha condannato il coinvolgimento dei militari negli sviluppi politici in Lesotho.

Il primo ministro del Lesotho Sam Matekane ha detto alla Comunità per lo sviluppo dell’Africa meridionale (SADC) che i politici “egoisti” stavano pianificando di cacciarlo.

Lo ha fatto attraverso una lettera indirizzata al presidente della SADC, il presidente Hakainde Hichilema dello Zambia, che è anche il presidente dell’organismo del blocco regionale per la politica, la difesa e la cooperazione in materia di sicurezza.

Matikane ha affermato che esistono “dubbi politici” a causa della mozione di sfiducia presentata dal Congresso Democratico, il più grande partito di opposizione, con il sostegno dei partiti più piccoli.

“È chiaro che la mozione di sfiducia in questione è motivata da avidità, egoismo e desiderio di minare i nostri standard e principi democratici”, ha affermato nella lettera.

Il voto di sfiducia è stato poi interrotto il 16 ottobre, con l’interdizione del tribunale.

Questo divieto ha portato alla sospensione dei lavori del Parlamento, compreso il bilancio nazionale.

L’azione è il risultato della revisione costituzionale del 2020 che ha limitato il potere dell’esecutivo e potrebbe aver indebolito la capacità di Matekane di sopravvivere a una sfida parlamentare.

La questione sarà discussa davanti alla Corte Costituzionale il 30 ottobre.

La Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe ha nominato il presidente Cyril Ramaphosa per facilitare un dialogo nazionale multi-stakeholder in Lesotho su “Il Lesotho che vogliamo”, una tabella di marcia per riportare il paese alla democrazia attraverso riforme elettorali.

In vista delle elezioni del 7 ottobre 2022, che hanno portato Matekane al potere, il Lesotho non è riuscito ad approvare il decimo emendamento alla legge costituzionale 2022 (Omnibus Bill) durante la sessione ordinaria del Parlamento.

Queste leggi collettive avevano lo scopo di evitare l’instabilità politica.

Quando Matikane entrò in carica, promise di andare avanti sulle questioni in sospeso.

Tuttavia, con il suo lavoro in pericolo, ha detto alla Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe che il paese stava tornando ai brutti anni precedenti.

“Ricorderà, Eccellenza Presidente, che durante il 43° Vertice dei Capi di Stato e di Governo della SADC, tenutosi a Luanda, Repubblica dell’Angola, il 17 agosto 2023, ho fornito un aggiornamento sulla situazione politica e di sicurezza nel Regno di Lesotho, così come i progressi che abbiamo fatto nel tentativo di completare il processo di riforma globale.

“Nelle circostanze attuali, tutti questi passi positivi sono stati vani”, ha detto.

Nel tentativo di sopravvivere, Matikane ha utilizzato l’esercito, la polizia e la sicurezza dello Stato.

I leader hanno dichiarato che un voto di sfiducia nei confronti del governo Matekane non era ammissibile in Lesotho.

La società civile e la Law Society of Lesotho hanno successivamente condannato le forze di sicurezza, esortandole a stare lontane dalla politica civile.

Intervenendo alla 77a sessione della Commissione africana sui diritti umani e dei popoli (ACHPR) ad Arusha, in Tanzania, questa settimana, il Lesotho Transformation Resource Center (TRC) ha affermato che la situazione nel paese è disastrosa.

Il gruppo civico ha invitato le forze di sicurezza a ritirarsi.

“La Commissione per la verità e la riconciliazione è del parere che i capi delle istituzioni di sicurezza non possano prendere una decisione su ciò che i politici dovrebbero o non dovrebbero fare nell’esercizio dei loro poteri costituzionali in Parlamento”, ha affermato la TRC in una dichiarazione presentata alla Commissione africana. sui diritti umani e dei popoli.

Il gruppo ha aggiunto:

La Commissione per la Verità e la Riconciliazione è particolarmente preoccupata per l’ingerenza delle istituzioni di sicurezza nel legittimo processo politico e nella governance, cosa vietata dalla Costituzione e contraria ai principi fondamentali dello Stato di diritto per quanto riguarda le funzioni sia delle suddette agenzie sia parlamentari nell’Assemblea nazionale.

“L’intervento è contrario anche alla Carta africana sulla democrazia, le elezioni e la governance adottata dagli Stati membri dell’Unione africana, che afferma i principi dello stato di diritto basati sul rispetto e sulla supremazia della Costituzione e dell’ordine costituzionale negli assetti politici .”

