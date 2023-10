Sei progetti sono stati selezionati per la coproduzione indonesiano-internazionale presso mylab+@Jogja Development Lab

Sei progetti cinematografici attualmente in fase di sviluppo sono stati selezionati per partecipare a una sessione di workshop nell’ambito di mylab+@Jogja il mese prossimo. Tutti e sei condividono il tema comune della coproduzione indonesiana e un tema ricorrente di brillantezza.

“Questo tema sottolinea l’importanza che la luce distintiva del cinema asiatico provenga dalle sue caratteristiche. I partecipanti riflettono la nuova speranza del cinema asiatico con una prospettiva nuova e originale. Attraverso questo tipo di programma, spero che i film asiatici continuino a brillare con i loro personaggi e la loro bellezza in tutto il mondo.

Altro da Varietà

I sei candidati sono stati selezionati tra più di 60 candidature e comprendono un mix di giovani nella regia ed esperienza nella produzione.

Tra questi: “Ballad with Long Hair” (Indonesia, Singapore) con il regista e sceneggiatore Giovanni Rostanto, la produttrice Anissa Adjam e il coproduttore Fran Borgia; “Carpet” (noto anche come “Karpet”) (Malesia) con il regista Mien.ly, lo sceneggiatore Ridfan Abdul Hamid e la produttrice Inza Rosell; “I Want to Dance with Myself” (Indonesia) con il regista e sceneggiatore José Rizal e il produttore Muhammad Zaidi; “Noodles, Our Love Was Instant and Forever” (Filippine) con il regista e sceneggiatore Wami Alcazarin e il produttore Alemberg Ang; “The Intruder” (noto anche come “O Intruso”) (Indonesia) con il regista e sceneggiatore Theo Rumansara e i produttori Axel Putra e Giovanni Rahmadeva; e “The Want” (noto anche come “Keinginan”) (Singapore) dei registi e sceneggiatori Mark Chua e Lam Lee Chuen e dei produttori Tan Bee Thiam e Loy Wan Peng.

La storia continua

I progetti sono stati selezionati dalla fondatrice e curatrice di mylab Lorna Tee, insieme a Raymond Vathanavirangoon e Fong Lai Fan.

Il laboratorio sarà condotto attraverso una sessione fisica in concomitanza con il Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) dal 24 al 30 novembre 2023 e un’altra sessione online nel febbraio 2024.

I mentori produttori includono Bradley Liu (Malesia, Filippine), Marie Dubas (Francia), Misky Turisia (Indonesia), Raymond Phathanavirangoon (Hong Kong, Tailandia) e Roshanak Behesht-Nejad (Germania). Sul fronte della sceneggiatura, i mentori includono Françoise von Roy (Germania), Franz Rodenkirchen (Germania), Münster Jimenez (Filippine) e Samantha Hurley (Regno Unito).

mylab+@Jogja è organizzato da mylab+ e Yayasan Cipta Citra Indonesia. È sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, della Cultura, della Ricerca e della Tecnologia della Repubblica di Indonesia, dal Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) e sostenuto dalla Cooperazione audiovisiva regionale nel sud-est asiatico del Ministero francese per l’Europa e gli Affari Esteri.

Il meglio della varietà

Iscriviti a Newsletter varie. Per ricevere le ultime notizie, seguici su Facebook, TwitterE Instagram.

Clicca qui per leggere l’articolo completo.