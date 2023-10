Comunicato stampa: Presentazione delle credenziali dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Romania a Samoa

Samoa, 25 ottobre – mercoledì 25 ottobre 2023

_______________

Sua Eccellenza Radu Gabriel Safta ha consegnato le sue lettere credenziali al Membro della Camera dei Rappresentanti, Afioja Lo Mamia Tuilitovoga Rupati Mwalia, durante la cerimonia di presentazione delle credenziali tenutasi questa mattina presso il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio, dove è stato accreditato come Ambasciatore Straordinario e plenipotenziario della Romania a Samoa e risiede a Canberra.

Samoa e Romania intrattengono rapporti amichevoli sin dall’instaurazione di relazioni diplomatiche nel marzo 2006. Samoa continua a beneficiare dell’assistenza fornita attraverso il Fondo di sviluppo dell’Unione europea che sostiene i programmi di assistenza allo sviluppo regionale canalizzati attraverso il Forum delle isole del Pacifico. I nostri due paesi hanno lavorato in collaborazione alle Nazioni Unite per raggiungere i nostri obiettivi comuni per la prosperità dei nostri paesi e dei nostri popoli. Sua Eccellenza Safta ha sottolineato l’importanza di sfruttare i mezzi disponibili per rafforzare la cooperazione, come la nostra adesione al Forum delle Isole del Pacifico, dove l’Unione Europea è partner nel dialogo, nel partenariato tra il Gruppo Africano, Caraibico e del Pacifico degli Stati e dell’Unione Europea, e l’imminente accordo di Samoa che sarà firmato ad Apia il mese prossimo. Afioja Lo Mamia ha espresso la sua fiducia nella nomina di Sua Eccellenza il Sig. Savta ad Ambasciatore rumeno a Samoa, cosa che rafforzerà le nostre relazioni bilaterali.

Sua Eccellenza Radu Gabriel Savta è un diplomatico di carriera che ha ricoperto diversi incarichi di rilievo presso il Ministero degli Affari Esteri rumeno. Sua Eccellenza il Sig. Safta ha ricoperto gli incarichi diplomatici di Primo Segretario, Consigliere, Ministro Consigliere e Ministro Plenipotenziario in varie missioni rumene. È stato Console Generale della Romania a Toronto, in Canada, e ad Istanbul, in Turchia. Era il rappresentante della Romania presso l’Organizzazione per la Cooperazione Economica del Mar Nero. È stato inoltre nominato Ambasciatore di Romania a Pretoria e in Sud Africa e Ambasciatore non residente in Namibia, Botswana, Mozambico e Lesotho. Sua Eccellenza Safta è attualmente l’Ambasciatore della Romania in Australia con accreditamento congiunto a Samoa. Sua Eccellenza Safta ha conseguito un dottorato di ricerca in Relazioni internazionali e studi europei presso l’Università Babiş-Bolyai in Romania.

-FINE-

26 ottobre 2023