Il Portogallo ha battuto l’Italia a Euro U19

In superiorità numerica durante gran parte dell’incontro, il Portogallo ha nettamente vinto contro l’Italia questo giovedì, nella fase a gironi di Euro U19.

È stato lo shock di questa fase a gironi. Entrambi vincitori della prima giornata, i giovani portoghesi ei loro avversari italiani si sono dati battaglia giovedì per il comando del Gruppo A. Ed è proprio il Portogallo ad uscire vittorioso da questo duello. Eppure, in svantaggio dall’inizio, la Seleção U19 riesce a rialzare la testa, grazie soprattutto a una partita decisiva a fine primo tempo.

Il Portogallo ha attaccato dall’inizio

Tuttavia, tutto era iniziato male per i giovani giocatori portoghesi. Portati al gol dal 6° minuto del match, a seguito di un calcio piazzato giocato in due tempi, gli uomini di Joaquim Milheiro sono stati premiati per i loro sforzi alla mezz’ora riuscendo a tornare a segnare. Molto in vista questo giovedì sera, il giovane attaccante dello Sporting Rodrigo Ribeiro ha così segnato il suo primo gol della competizione in modo piuttosto opportunistico.

1 gol / 1 assist per Rodrigo Ribeiro oggi, che prestazione! 🫡🇵🇹 pic.twitter.com/2bzdCUMVvp — Trivela (@Trivela_FR) 6 luglio 2023

Dopo appena dieci minuti la riunione è cambiata. Mentre nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il sopravvento sull’altra, gesto irregolare del primo marcatore della serata, Luca Lipani, ha condannato le speranze italiane in questo incontro. Sanzionato con un cartellino rosso al termine del primo tempo, il giovane giocatore ha così contribuito a cambiare il volto di questo confronto.

La Seleção in passeggiata

Nel secondo tempo la situazione è cambiata. In superiorità numerica, i portoghesi sono stati molto più opprimenti sulle porte italiane, tenute in qualche modo dai coraggiosi Davide Mastrantonio. Poco prima dell’ora di gioco, Gustavo Sa ha rilevato un servizio da Rodrigo Ribeiro a regalare il vantaggio alla Seleção con un magnifico mezzo tiro al volo. Dominando per tutto il secondo periodo, il portoghese è riuscito anche a peggiorare il punteggio in falcata, grazie al duo Goncalo Armi – Ugo Felicegià decisivo nella prima giornata.

Al termine dell’incontro, Ugo FelicePoi João Vasconcelosha portato il punteggio a cinque gol a uno mettendo a segno due sublimi realizzazioni, concludendo così una serata perfetta per i giovani calciatori del Joaquim Milheiro.

Il nuovo gioiello di Hugo Félix 🥵pic.twitter.com/AKlR6CyRag — Trivela (@Trivela_FR) 6 luglio 2023

Riposo in vista?

Se da un lato la nazionale portoghese si è certamente assicurata il primo posto nel girone A, dall’altro si è anche concessa un lusso in più, relativamente raro in questo tipo di competizioni internazionali. Contro Malta nella terza e ultima partita della fase a gironi in programma questa domenica, il tecnico portoghese e il suo gruppo, quasi qualificato, potranno a priori permettersi un’ampia revisione dell’organico per lasciare a riposo alcuni elementi chiave .

Una situazione privilegiata per i portoghesi, a quattro giorni dalla semifinale della competizione che molto probabilmente dovranno giocare.

Credito fotografico: UEFA