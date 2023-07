Germania, Grecia, Italia, ecc.: l’Europa sotto l’ondata di caldo

Il record di calore registrato quest’anno in Germania è di 38,8 gradi registrato sabato in Baviera, secondo i servizi meteorologici tedeschi. Allo stesso tempo, in Italia, l’ondata di caldo che dovrebbe colpire la penisola e le sue isole nei prossimi giorni potrebbe far crollare i record storici di temperatura. Infine, in Grecia, il caldo è così opprimente che l’Acropoli rimarrà inaccessibile al pubblico.

Più di 30°C su gran parte della Germania

Le città di Möhrendorf-Kleinseebach ed Erlangen-Höchstadt hanno registrato una temperatura di 38,8 gradi intorno alle 15:20, secondo i dati preliminari di questo servizio. Anche altre regioni hanno visto un caldo altrettanto elevato nel nord della Baviera, tra cui Kitzingen con 37,8 gradi. In Sassonia, anche Dresda ha raggiunto i 37,3 gradi. Anche nella città di Rostock-Warnemünde, che si trova sul Mar Baltico, il mercurio è salito a 33,1 gradi.

Le temperature erano sopra i 30 gradi in tutta la Germania orientale, con qualche tregua nel nord-ovest del paese. Alcune regioni sono state duramente colpite da forti temporali serali. Queste misure prese sabato non hanno ancora raggiunto il record nazionale registrato il 25 luglio 2019 quando le temperature hanno raggiunto i 41,2 gradi nella Germania occidentale.

Promessa di record battuti in Italia

In Italia il Ministero della Salute ha emesso un avviso di allerta rossa, valido per tutto il fine settimana, per diverse città del centro, da Roma a Bologna, da Firenze a Pescara, dove il termometro dovrebbe raggiungere i 36/37°C da domenica (39°C percepiti ), prima del picco atteso all’inizio della settimana. L’allarme rosso”indica una situazione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive ma soprattutto su quella di gruppi a rischio come anziani, bambini piccoli e persone con malattie croniche“, avverte il ministero.

Domenica 16 città saranno in allerta rossa in tutta Italia. Il Centro meteorologico italiano (Cmi) dice di temere in un comunicato stampa”l’ondata di caldo più intensa dell’estate ma anche una delle più intense di tutti i tempiA Roma le temperature potrebbero salire fino a 40°C lunedì, poi 42 o 43°C martedì, infrangendo il precedente record di 40,5°C registrato nella capitale nell’agosto 2007. Potrebbe essere battuto anche in Sardegna il record di 48,8 °C datato 11 agosto 2021, il più alto temperatura mai misurato in Europa. La Sardegna e la Sicilia potrebbero vivere”potenzialmente le temperature più calde mai registrate“nel Vecchio Continente, ha avvertito l’Agenzia spaziale europea.

Le temperature potrebbero quindi superare le medie stagionali di 10°C. Da domenica la Protezione Civile ha diramato i bollettini di allerta incendi su gran parte della Sardegna, oltre che per la Sicilia orientale, tra Messina e Catania.

Atene sta soffocando

A causa del caldo estremo, l’Acropoli rimarrà chiusa domani/domenica ad Atene per il terzo giorno consecutivo nelle ore più calde della giornata.

Le temperature ad Atene possono raggiungere i 41 gradi Celsius. La Croce Rossa greca è dovuta intervenire decine di volte negli ultimi giorni per aiutare i turisti abbattuti dal caldo. L’Acropoli rimane quindi chiusa dalle 11:30 alle 17:30 ora locale.