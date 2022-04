Il numero di specie di ragni striscia fino a 50.000

Un ragno attende la preda in mezzo alla sua tela in un parco a Singapore il 21 marzo 2022. – AFP

GINEVRA: Ora ci sono 50.000 diverse specie conosciute di ragni che strisciano intorno alla Terra, ha annunciato mercoledì il World Spider Catalog, e potrebbero essercene altre 50.000 là fuori.

Il WSC, con sede al Museo di Storia Naturale di Berna, la capitale svizzera, ha affermato che il 50.000esimo ragno registrato è Guriurius minuano, che appartiene alla famiglia Salticidae di ragni saltatori e insegue le loro prede su arbusti e alberi nel Brasile meridionale, in Uruguay. E intorno a Buenos Aires.

È stato descritto dallo scienziato ragno Kimberly S. Marta e dai colleghi brasiliani e ha preso il nome dal popolo minoico ormai estinto che viveva nella zona.

Il ragno è stato descritto scientificamente per la prima volta nel 1757 e, sebbene ci siano voluti 265 anni per raggiungere 50.000, il tasso di scoperta è in costante aumento e si ritiene che potrebbero essere necessari meno di 100 anni per scoprire di nuovo lo stesso numero.

“Stimiamo che ci siano ancora circa 50.000 altre specie di ragni da scoprire”, hanno affermato gli editori del WSC.

Il catalogo del ragno è disponibile gratuitamente sul sito del museo.

“I ragni sono i predatori più importanti degli habitat della Terra e la loro importanza ecologica non deve essere sottovalutata”, ha affermato il museo.

“Consumando circa 400-800 milioni di tonnellate di insetti ogni anno, sono i più importanti regolatori della popolazione di insetti. Di conseguenza, sono anche di fondamentale importanza per l’uomo”.