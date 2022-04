Il sistema di istruzione superiore della Malesia in aumento nella classifica QS World University per materia 2022 | Malaysia

L’Università della Malesia (UM) è l’università nazionale più rappresentativa nella classifica, in 37 materie. – Foto di Hari Anggara

Kuala Lumpur, 6 aprile – Il settore dell’istruzione superiore malese continua a migliorare a livello globale nella classifica annuale delle università asiatiche secondo l’analista globale dell’istruzione superiore QS Quacquarelli Symonds.

Secondo la dodicesima edizione delClassifiche QS World University per materiaQS ha registrato aumenti anno dopo anno nel numero di programmi malesi che hanno raggiunto le prime 50, le prime 100 e le prime 200 classifiche.

“La Malesia è al quinto posto in Asia per numero di programmi classificati – 207 (in aumento rispetto ai 25 dell’anno scorso) e al sesto per numero di università classificate – 24 (quattro in più rispetto allo scorso anno)”, ha affermato Ben Sutter, Direttore della ricerca presso QS. Nella dichiarazione di oggi.

QS ha anche valutato le università malesi che sono apparse in 42 su 51 classifiche, con 207 voci: 25 nuovi marchi, 78 mantenendo la classifica dell’anno precedente, 49 in calo e

55 rosa.

Le cinque materie più importanti in termini di numero di università malesi sono: Business and Management Studies (13); Informatica e Sistemi Informativi (13); Ingegneria – Elettrica ed Elettronica (13); Ingegneria – meccanica, aeronautica e manifatturiera. e medicina (nove).

L’Università della Malesia (UM) è l’università nazionale più rappresentativa nella classifica, in 37 materie.

È seguito da University of Kebangsan Malaysia (25 materie), University of Putra Malaysia (24 materie), Sains University Malaysia (24 materie) e University of Technology Malaysia (17 materie).

Altri punti salienti condivisi da QS includono i risultati della Taylor University come la migliore istituzione del paese per le sue prestazioni in Hospitality and Leisure Management, salendo al 16° posto nella disciplina.

L’UCSI è tra le prime 20 università di arti dello spettacolo.

“La Technological University of Petronas (UTP) in Petroleum Engineering è stata classificata terza a livello nazionale, mentre altre due università si sono classificate tra le prime 30: UM (28a a livello globale in Biblioteca e gestione delle informazioni) e International Islamic University Malaysia (IIUM) (28a a livello globale in Teologia, teologia, e studi religiosi”, ha detto Sutter.

Ha aggiunto che 10 dipartimenti universitari malesi sono tra le prime 50 università del mondo, con un aumento di due dipartimenti rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, UTP è uscito tra i primi 50 in questa edizione QS per Engineering – Minerals & Mining, mentre tre divisioni hanno fatto irruzione in quel livello: UM for Theology, Theological and Religious Studies e UCSI and University and Technological University of Mara (UiTM), sia per Hospitality che Leisure Management.