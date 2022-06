Il meglio dell’Italia nel piatto al ristorante La Cantinetta a Clermont-Ferrand

Come una voglia d’Italia e un pasto all’ombra di un ulivo? Ci sediamo a mangiare al ristorante La Cantinetta, la cui terrazza è senza dubbio una delle più piacevoli di Clermont-Ferrand.

Tante stanze, tanti decori, tante atmosfere, ma un filo conduttore: lo stile! Adoriamo questo indirizzo dove puoi sederti come in vacanza e dimenticare che sei proprio nel centro della città, a cinque minuti da Place de Jaude. All’interno, il grande locale disposto intorno al bancone con il suo forno per la pizza sembra una trattoria chic. Sul retro, altre due stanze, di cui una veranda con panchine colorate che si affaccia sul giardino. sembra il sud…

Boss

Pierre-André Cotte e Laure, sua moglie, si sono stabiliti tra queste mura alla fine del 2016. Il loro campo prima erano i mobili. Negli anni hanno trasformato il loro ristorante. Spoon Food and Wine diventa la Cantinetta. Nel menu, pizze e buona cucina italiana.

La cucina

Naturalmente vi consigliamo di assaggiare le pizze, con impasto napoletano e condimenti a scelta, da mangiare al tavolo o da asporto. Sono realizzati con prodotti selezionati per la loro qualità, alcuni dei quali presenti nella sezione salumeria, situata all’ingresso del negozio. Ma se volete scoprire altri sapori, lasciatevi tentare dalle specialità italiane à la carte. Ottime le linguine alle vongole (vongole, aglio, prezzemolo, peperoncino); segnaliamo anche i ravioli di carciofi e gli gnocchi con petto di vitello e jus al rosmarino.

Cercate di riservare un posto per un dolce, giusto per finire con un tiramisù al meglio, al “peggiore” con un “baba rikiki” (mini baba rum panna montata). Al momento in menu c’è anche il dolce di pistacchio e lampone: una verrina composta da un biscotto al pistacchio, una crema al mascarpone montata con pistacchi e una purea di lamponi. Attenzione uccidere!

Cosa stiamo bevendo?

Per rimanere all’interno del tema italiano, puoi optare per un bicchiere di prosecco o uno spritz. Se siete curiosi vi consigliamo di scoprire un vino rosso siciliano che ci piace. Si chiama nero d’avola, dal nome del vitigno autoctono con cui è prodotto.

Il conto

Nessun menu. à la carte, antipasti 9/12 €, secondi 17/19 €, pizze da 9,50 € a 17,50 €. Si accettano buoni ristorante.

Dove e quando ?

La Cantinetta. 24 rue Maréchal-Foch a Clermont-Ferrand. Tale. 04.73.29.68.11; sito lacantinetta.fr Aperto dal martedì al sabato, mezzogiorno e sera. Accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Caterina Jutier