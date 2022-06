Re Alberto II e la regina Paola al concerto di amicizia italo-belga a Liegi con la principessa Astrid

Albert, ex principe di Liegi, è tornato a Liegi questo venerdì. Il Re Alberto II e la Regina Paola hanno partecipato al Concerto dell’Amicizia Belgo-Italiana organizzato dall’Ambasciata d’Italia. La loro figlia, la principessa Astrid, li ha accompagnati.

Nostalgia d’Italia a Liegi

Re Alberto II, 88 anni, e la regina Paola, 84 anni, hanno partecipato al concerto di amicizia italo-belga organizzato dall’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. Il concerto si è svolto presso l’Opera Reale di Vallonia-Liegi ed è posto sotto l’alto patrocinio del miglior ambasciatore d’Italia in Belgio, la Regina Paola. La principessa Astrid, che ha appena festeggiato il suo 60esimo compleanno, ha accompagnato i suoi genitori per onorare anche le sue origini italiane.

Re Alberto II e la regina Paola arrivano all’Opéra de Liège (Foto: Philippe BOURGUET / BePress/ABACAPRESS.COM)

La principessa Astrid accompagna i suoi genitori al concerto dell’amicizia italo-belga

A questo concerto ha preso parte eccezionalmente il Coro dei Cacciatori Alpini Campiglione-Fenile. Re Alberto II e la regina Paola prolungano i loro ricordi d’Italia con questo evento. Pochi giorni fa gli ex sovrani erano ancora in Italia, nel Lazio, sulle terre appartenute al principe Antonello Ruffo di Calabria, fratello della regina Paola. Sempre a Roma, nel 1958, il Principe Alberto, Principe di Liegi, incontrò la Principessa Paola Ruffo di Calabria, durante una serata con l’Ambasciatore del Belgio, in occasione dell’intronizzazione del Papa. Giovanni XXIII.

La principessa Astrid era brillante nel suo vestito con paillettes argentate (Foto: Philippe BOURGUET / BePress/ABACAPRESS.COM)

Il concerto era gratuito, su prenotazione. Il concerto si è aperto con l’interpretazione dei due inni nazionali. Spettatori e sovrani hanno poi ascoltato canzoni popolari italiane come ilAve Maria, Vai alpino, Testamento del Capitano, Mamma mia vienimi incontro… o Montagna del Piemonte.