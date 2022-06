(Multimedia) L’Italia teme l’impennata estiva di COVID-19 dopo il nuovo aumento dei casi – Xinhua English.news.cn

Turisti scattano foto a Piazza di Spagna a Roma, 1 maggio 2022. (Xinhua/Jin Mamengni)

ROMA, 22 giu. (Xinhua) – I casi di Covid-19 in Italia sono di nuovo in aumento, ha affermato mercoledì il ministero della Salute, alimentando i timori di una nuova ondata epidemica durante la stagione turistica estiva.

Il governo italiano mercoledì ha riportato quasi 54.000 nuove infezioni nelle ultime 24 ore. Il giorno prima, questa cifra era di 62.704 nuovi contagi. Questi sono i dati giornalieri consecutivi più alti registrati nel Paese dalla fine di aprile.

Si prevede che anche il conteggio dei casi in Italia a sette giorni aumenterà per la terza settimana consecutiva, dopo otto settimane di precedenti ribassi. Il numero di nuovi contagi giornalieri, tuttavia, è ancora ben al di sotto dei picchi di oltre 200.000 casi registrati a gennaio.

Il paese ha anche riportato 50 nuovi decessi legati al COVID-19 mercoledì, rispetto ai 62 di martedì.

I passeggeri camminano sul binario della stazione ferroviaria di Roma Termini a Roma, Italia, il 1 aprile 2022. (Xinhua/Jin Mamengni)

Nonostante il recente aumento dei contagi, i funzionari sanitari italiani hanno affermato di non aspettarsi un aumento del tasso di mortalità o del numero di persone in terapia intensiva, dato che la campagna vaccinale è stata in gran parte coronata di successo in Italia.

A partire da mercoledì, il 90,1% della popolazione italiana di età superiore ai 12 anni era completamente vaccinato.

Funzionari sanitari e media temono, tuttavia, che questo nuovo aumento faccia parte di una tendenza generale che interesserebbe l’Italia proprio mentre il settore turistico inizia a riprendersi da una situazione difficile.

Gli operatori sanitari lavorano in un’unità di terapia intensiva COVID-19 in un ospedale di Bologna, Italia, 25 gennaio 2022. (Gianni Schicchi/Xinhua)

La scorsa settimana, il ministero della Salute italiano ha emesso un avviso su una possibile “ondata estiva” di COVID-19. Il ministero ha anche rivelato che il ministro della Salute Roberto Speranza era recentemente risultato positivo al COVID-19 ed era in isolamento.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha avvertito sabato che l’Italia non deve abbassare la guardia.

Anche se il paese ha un vantaggio di fronte alla pandemia a causa del suo alto tasso di vaccinazione, non si può mai escludere un capovolgimento della fortuna, ha affermato. Fine