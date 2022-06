La giustizia italiana indaga sul trasferimento di Victor Osimhen al Napoli

Gli altri tre, l’attaccante italiano Ciro Palmieri (22), l’esterno italiano Luigi Liguori (24) e il difensore centrale Claudio Manzi (22), sono stati subito prestati e poi ceduti. Hanno giocato la scorsa stagione in 3a o 4a divisione in Italia. Uno di loro, Luigi Liguori, ha ammesso lo scorso dicembre a La Repubblica non essere “ mai stato a Lille”, nemmeno per firmare il contratto. Questo giocatore, ceduto al LOSC per circa 4 milioni di euro, ha confidato il suo” la rabbia dopo questa operazione che, ha aggiunto, ha “ pesato sulla sua carriera.