Il Canada invia più ufficiali militari in Lettonia / articolo

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha tenuto un incontro bilaterale con il primo ministro della Lettonia, Krishanis Kariche, durante la sua visita in Canada dal 10 al 12 maggio.

“I primi ministri hanno discusso i modi per coordinare ulteriormente il supporto militare aggiuntivo all’Ucraina mentre il paese continua a combattere l’aggressione russa non provocata e ingiustificata. I leader hanno sottolineato l’importanza del coordinamento tra i membri della NATO e hanno discusso i modi per rafforzare ulteriormente le misure di deterrenza e difesa della NATO nell’Europa orientale. , in particolare nella regione baltica.I Primi Ministri hanno anche espresso il loro comune sostegno all’adesione della Finlandia alla NATO.

Karic e Trudeau in Canada, maggio 2022 Foto: Gabinetto

Dopo il loro incontro, il primo ministro Trudeau ha annunciato che il Canada avrebbe schierato un ufficiale generale delle forze armate canadesi e sei ufficiali di stato maggiore presso il quartier generale del comando settentrionale della divisione multinazionale della NATO, con sede a Uday, in Lettonia.

Dopo il nostro incontro, ho annunciato che il Canada pubblicherà a Incorpora il tweet Un ufficiale generale e sei ufficiali di stato maggiore per @NATOQuartier generale del Comando Nord della Divisione Multinazionale – per supportare la pianificazione della difesa degli stati baltici e per coordinare le attività militari regionali. Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 12 maggio 2022

Commentando la decisione, Karish ha detto:

“Il Canada ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare l’Expanded Battle Group della NATO in Lettonia. La decisione odierna di inviare una squadra di comando al quartier generale settentrionale della Divisione multinazionale della NATO è molto significativa nel contesto della discussione imminente al vertice della NATO a Madrid sull’aumento della presenza nei paesi baltici al livello di partizione”.

Durante la sua visita in Canada, il Primo Ministro Karisch ha incontrato l’Onorevole Anthony Rutte, Presidente della Camera dei Comuni, e Chrystia Freeland, Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze.

“In questo momento critico per la sicurezza euro-atlantica, l’impegno del Canada nei confronti della NATO rimane incrollabile. A tal fine, abbiamo recentemente schierato una seconda fregata presso le forze navali della NATO e aggiunto più forze e capacità alla forza multinazionale guidata dal Canada. Rafforzamento della presenza avanzata del Latvian Battle Group …Questo contributo del personale delle forze armate canadesi presso il quartier generale settentrionale dell’MND è un altro esempio dell’impegno del Canada per la sicurezza dei nostri alleati della NATO e per la difesa di ogni centimetro del territorio della NATO”, ha affermato il ministro canadese degli Affari nazionali . Difesa, Anita Anand.

Il primo ministro Trudeau ha visitato la Lettonia due volte. La sua ultima visita è stata nel marzo 2022. Il Canada ha attualmente circa 700 membri del personale delle forze armate canadesi che guidano il Forward Presence Enhanced Battle Group della NATO in Lettonia nell’ambito dell’operazione di riassicurazione.

Istituito nel marzo 2019, il quartier generale del comando settentrionale della divisione multinazionale della NATO svolge diversi ruoli vitali, tra cui il supporto alla pianificazione della difesa per gli stati baltici e il coordinamento delle attività militari regionali, come quelli dell’Enhanced Forward Presence.

Con sede a Odazzi, in Lettonia, con elementi aggiuntivi in ​​Danimarca, la Northern Multinational Division è attualmente comandata dalla Danimarca ed è sotto il comando del NATO Multinational Corps.