Sig. Claver Gatete del Ruanda – Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite (ECA)

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha annunciato venerdì la nomina del ruandese Claver Gatete a prossimo segretario esecutivo della Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite.

Il Segretario Generale desidera esprimere il suo apprezzamento e la sua gratitudine all’ex Segretario Esecutivo, Vera Songwe del Camerun, nonché al Vice Segretario Esecutivo per il Supporto al Programma, António MA Pedro, del Mozambico, che continuerà a ricoprire il ruolo di Esecutivo ad interim Segretario finché il signor Gatete non assumerà le sue funzioni.

Gatete è attualmente Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica del Ruanda presso le Nazioni Unite a New York. Economista esperto, porta con sé una vasta esperienza di leadership strategica, nonché esperienza internazionale nel panorama politico e finanziario del continente africano. Gatete ha ricoperto incarichi governativi di alto livello, in particolare quello di ministro delle Infrastrutture (2018-2022) e ministro delle finanze e della pianificazione economica (2013-2018).

È stato anche governatore (2011-2013) e vice governatore (2009-2011) della Banca nazionale del Ruanda, Banca centrale del Ruanda e segretario generale e tesoriere del Ministero delle finanze e della pianificazione economica del Ruanda (2003). . -2005). È stato Direttore generale per gli affari economici e sociali presso l’Ufficio del Presidente del Ruanda (2000-2003), durante il quale periodo è stato Rappresentante del Presidente presso il Nuovo partenariato per lo sviluppo dell’Africa e Coordinatore del Meccanismo nazionale africano di revisione tra pari .

Gatete ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 2005 e ha vissuto a Londra fino al 2009 come ambasciatore del Ruanda nel Regno Unito, Irlanda e Islanda. In precedenza, ha lavorato come economista nazionale presso il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite a Kigali (1998-2000) e come economista presso Agriculture and Agri-Food and Statistics Canada a Ottawa, Canada (1993-1997).

Il signor Gatete ha conseguito una laurea e un master in economia agricola presso l’Università della British Columbia in Canada. Ottima conoscenza dell’inglese con una conoscenza pratica del francese.

Antonio Pedro si congratula con Gatete per la sua nomina a Segretario esecutivo dell’ECA e coglie l’occasione per ringraziare il Segretario generale delle Nazioni Unite per avergli affidato la guida dell’organizzazione come Segretario esecutivo ad interim nell’ultimo anno.

Il signor Pedro e l’intero staff dell’ECA non vedono l’ora di accogliere e lavorare con il signor Gatete quando entrerà in carica.

