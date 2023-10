Lo spettacolo di cucina più lungo del mondo si svolge in Giappone

Tokyo – Il Guinness World Records ha annunciato che uno spettacolo di cucina giapponese che risale a 65 anni fa è entrato nel Guinness dei primati come il programma di cucina più longevo, ha riferito l’emittente pubblica NHK.

Fin dalla sua nascita nel 1957, “Kyo no Ryori” o “Today’s Cooking” della NHK ha presentato circa 46.600 ricette, spesso riflettendo lo spirito del tempo, dalla recessione economica all’emancipazione delle donne.

Tempi che cambiano

“‘Cosa dovrei cucinare per cena stasera?’ Penso che sia la domanda costante di tutti.”

Ha detto che lo spettacolo mira a “rispondere a questa domanda in modo veritiero e ad entrare in risonanza con il nostro pubblico familiare”.

Lo spettacolo culinario riflette i tempi che cambiano, inclusa la diminuzione della popolazione del Giappone e le dimensioni della famiglia.

Sebbene originariamente comprendesse ricette per cinque persone, in seguito una famiglia di quattro persone divenne la norma, prima che prendessero il sopravvento i pasti per due.

Il primo episodio nel 1957 introdusse il curry in stile occidentale con ostriche, in un momento in cui si diceva che un giapponese su quattro fosse malnutrito.

La crisi petrolifera globale degli anni ’70 influenzò anche lo spettacolo, che rispose lanciando una serie di ricette a basso budget per il suo pubblico in difficoltà finanziarie.

Negli anni ’80, quando sempre più donne iniziarono a entrare nel mondo del lavoro, lo spettacolo spostò l’attenzione sui pasti che potevano essere preparati rapidamente, evidenziando anche temi come i “piatti da uomo”.

