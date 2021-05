Potret Lockdown Kedua Singapura, Sunyi Senyap pada Hari Pertama Halaman all

SINGAPURA, KOMPAS.com – Singapura sunyi senyap setelah pemberlakuan kembali lockdown parsial mulai Minggu (16/5/2021) hingga 13 Juni mendatang.

Pantauan langsung Kompas.com dari lapangan pada Minggu siang menunjukan, pusat-pusat kota yang selalu ramai seperti Marina Bay dan surga belanja Orchard Highway terlihat sepi.

Kendaraan-kendaraan bermotor Singapura yang tidak pernah berhenti lalu-lalang di jalan-jalan utama berkurang drastis. Bus-bus kota tetap beroperasi seperti biasa mengisi kehampaan di jalan.

KOMPAS.com/ERICSSEN Asisten Rumah Tangga (Artwork) terlihat menggelar tikar berpiknik di Taman Merlion, Marina Bay dengan jumlah maksimum 2 orang pada hari pertama pemberlakuan lockdown parsial Singapura (16/5/2021)

Kebanyakan warga yang berkumpul adalah Asisten Rumah Tangga (Artwork) dari Filipina dan Indonesia yang menggunakan hari liburnya untuk keluar rumah majikan.

Mereka berpiknik di sudut-sudut kota seperti Taman Merlion, Orchard Street, dan Kebun Raya. Kali ini mereka hanya dapat menggelar tikar dengan maksimal satu orang lainnya, karena pemberlakuan kebijakan maksimal dua orang untuk berkumpul bertatap muka.

Marina Bay yang biasanya penuh sesak pengunjung pada Minggu terlihat kosong melompong. Hanya ada segelintir pesepeda dan pelari yang sedang berolahraga.

Hingar bingar keramaian juga menghilang bak ditelan bumi di Orchard Road. Jalur penyeberangan yang selalu dipenuhi kerumunan dengan kebisingan suara derapan kaki terlihat kosong melompong.

Toko-toko ritel tetap dapat beroperasi namun jumlah pengunjung dapat dihitung dengan jari tangan.

Lalu-lalang keramaian juga tidak terlihat di underpass atau terowongan stasiun MRT Orchard yang biasanya dijejali pengunjung terutama pada hari Minggu. Kebanyakan warga yang keluar hari ini terlihat sendiri melewati surga belanja ini.

MRT Singapura yang ramai sejak pemberlakuan new standard pada 28 Desember kembali lengang. Kursi-kursi MRT terlihat kosong. Komuter juga duduk berjarak antara satu sama lain.

KOMPAS.com/ERICSSEN

Kedai Kopi Koufu di kawasan Bukit Merah, Singapura terlihat kosong melompong pada hari pertama pemberlakuan lockdown parsial (16/5/2021). Pusat-pusat makanan seperti restoran, food stuff court docket, kedai kopi, dan hawker diizinkan beroperasi hanya untuk just take away atau membawa pulang makanan hingga 13 Juni mendatang