Il Citadines Sudirman Jakarta festeggia il suo primo anniversario

Citadines Sudirman Jakarta, un complesso residenziale a servizio completo gestito da The Ascott Limited, festeggia il suo primo anniversario in concomitanza con la Giornata internazionale del caffè.

La celebrazione rappresenta una pietra miliare che segna un anno di servizio eccellente, grandi esperienze e impegno nel creare una casa lontano da casa sia per i viaggiatori d’affari che di piacere.

Sin dalla sua apertura lo scorso anno, il Citadines Sudirman Jakarta è emerso come la scelta preferita anche per i viaggiatori più esigenti che cercano un soggiorno esclusivo e confortevole nella vivace capitale dell’Indonesia. I suoi appartamenti serviti in posizione strategica vicino a Sudirman Road forniscono un facile accesso a vivaci centri commerciali, aree commerciali e attrazioni culturali, rendendolo la scelta ideale per soggiorni brevi e prolungati. Oltre a fornire sistemazioni confortevoli e servizi di prima classe, Citadines Sudirman Jakarta si impegna anche a promuovere la sostenibilità nei viaggi. Implementando un sistema di filtraggio dell’aria di alta qualità all’interno dell’edificio, gli ospiti possono godere di un accesso continuo all’aria fresca.

“La sostenibilità è sempre stata la nostra massima priorità, soprattutto considerati gli elevati livelli di inquinamento atmosferico di Giakarta”, ha affermato Hirel Mukhles, Residence Manager presso Citadines Sudirman Jakarta. L’installazione di sistemi di filtraggio dell’aria presso Citadines Sudirman rappresenta solo una delle tante iniziative volte a creare un ambiente più pulito e più sano per i nostri stimati ospiti. La certificazione EDGE rilasciata dall’Indonesia Green Building Council conferma i nostri sforzi.”

Per celebrare la Giornata internazionale del caffè nell’ottobre del prossimo anno, Citadines Sudirman Jakarta è lieta di ospitare una serie di coinvolgenti attività a tema caffè. Il caffè svolge un importante ruolo culturale in Indonesia e funge da elemento unificante tra gente del posto e viaggiatori grazie alle sue ricche tradizioni. Queste attività includono il trasporto del caffè ai bar locali, un’esperienza di caffè Citadines con personale che si rivela essere barista esperto, corsi di latte art con istruttori di caffè certificati e un bar tradizionale con il leggendario “Kopi Klotok”. Questi eventi dimostrano il nostro impegno nel creare un’esperienza memorabile incentrata sul caffè per i nostri ospiti e incarnano l’essenza del marchio Citadines.

Per celebrare il Citadines Sudirman Jakarta 1strada Gli ospiti dell’anniversario che effettueranno il check-in tra ottobre 2023 e novembre 2023 riceveranno un caffè americano in omaggio preparato con l’esclusiva miscela Citadines. Aderendo ad Ascott Star Rewards (ASR), gli ospiti potranno usufruire di offerte esclusive presso gli hotel e resort Ascott in tutto il mondo.

Maggiori informazioni sono disponibili su Discoverasr.com Sito web e social media @discoverasrindonesia.