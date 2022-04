Il 6 gennaio l’imputato rivendica l’autodifesa nel caso di aggressione della polizia

Tommaso Webster D., un veterano di 56 anni del Corpo dei Marines e un agente di polizia in pensione del NYPD che ha dovuto affrontare sei conteggi per le sue azioni quel giorno, giovedì ha detto a una giuria che stava cercando di difendersi da un poliziotto “canaglia” che lo ha aggredito. In primo luogo, che non ha tenuto la maschera antigas all’ufficiale fino a quando non si è occupato dell’ufficiale in modo che potesse “vedere la mia mano”.

L’imputato ha affermato di essere inizialmente in conflitto sulla partecipazione a una manifestazione per “fermare la rapina” e ha trovato i discorsi inefficaci, aggiungendo di essere salito davanti al Campidoglio degli Stati Uniti dopo aver visto le persone allontanarsi dalle vittime e ha detto a una giuria di essere stato “programmato” per aiutare in questi casi.

Secondo Webster, ha ingaggiato l’ufficiale, Noah Rathbone, dopo che Rathbone lo ha deriso per essere corso contro la linea di recinzione per un combattimento e per avergli preso a pugni in testa. Webster ha detto che il colpo è stato “come essere colpito da un martello”, aggiungendo che ha iniziato a vedere le stelle ed era spaventato.

La versione dell’evento di Webster contraddice grosso modo la testimonianza dell’agente Rathbone di mercoledì. Secondo Rathbone, è stato Webster a schernirlo per il combattimento e ha urlato a un ufficiale di “togliermi di dosso”, secondo la testimonianza di Rathbone. L’ufficiale dice anche di non aver mai preso a pugni Webster e di “aver avuto un contatto casuale con la sua faccia” dopo che Webster ha continuato a spingere contro la recinzione di ferro che separava i rivoltosi e la polizia.