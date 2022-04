Abbiamo acquisito una grossa partecipazione in una banca con sede in Sierra Leone

Attraverso CADAP Americas negli Stati Uniti, abbiamo acquisito una parte significativa di una banca con sede in Sierra Leone. La nostra partnership con David Meek Jah Sta diventando sempre più profondo e continueremo a cercare opportunità in molti mercati africani. Mi piacerebbe visitare Freetown e ci tornerò presto.

Molte banche in Africa non capiscono l’agricoltura. Anche con le tecnologie, non vedono il futuro. Ora, con il nostro istituto bancario, forniremo meccanismi per sostenere e promuovere l’agricoltura, il commercio e altri settori. Abbiamo alcune delle tecnologie agricole più avanzate per l’Africa. La chiusura della classe bancaria è un libro essenziale.

Ringraziamo Afreximbank e JP Morgan Chase per il loro supporto.

E il Malawi, stiamo arrivando anche noi. Adoriamo ciò che vediamo lì.

