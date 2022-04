Uno studio rivela che la Cina rappresenta la maggior parte dei nuovi progetti di energia a carbone

Un nuovo studio mostra che la Cina ha assorbito più della metà della capacità di una nuova centrale elettrica a carbone costruita a livello globale l’anno scorso, anche se la capacità complessiva dei combustibili fossili si è ridotta in tutto il mondo.

Il rapporto ha rilevato che dopo essere aumentata nel 2020 per la prima volta dal 2015, la capacità totale di carbone in fase di sviluppo è scesa del 13% l’anno scorso, da 525 gigawatt a 457 gigawatt, un minimo storico.

A livello globale, 34 paesi hanno in esame nuove centrali a carbone, in calo rispetto alle 41 di gennaio 2021.

per me Monitoraggio energetico globaleNell’ottava indagine annuale sulle condutture delle stazioni di carbone, le nuove centrali a carbone vengono costruite principalmente in Asia, con la Cina che rappresenta il 52% dei 176 gigawatt di capacità in costruzione in 20 paesi lo scorso anno.

Quasi 200 paesi si sono impegnati a “ridurre gradualmente” il carbone Vertice COP26 sul clima a Glasgow l’anno scorso. Ma sono necessari tagli più netti e non è possibile costruire altri nuovi progetti sul carbone se si vogliono raggiungere gli obiettivi climatici.

Uno degli autori del rapporto, Lauri Myllyvirta in Centro di ricerca sull’energia e l’aria pulitaE Ha detto che la Cina non cambierà rotta sul carbone, ma la sua promessa dello scorso anno di smettere di finanziare progetti all’estero ha già visto la demolizione di 13 gigawatt di centrali a carbone.

“La politica cinese di ‘niente nuovo carbone offshore’ ha già avuto un impatto significativo sull’oleodotto del carbone al resto del mondo”, ha affermato Mylifera.

Le ultime linee guida della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma hanno anche il potenziale per fermare altri 37 gigawatt di progetti di carbone all’estero sostenuti dalla Cina in fase di pre-costruzione.

