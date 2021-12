I talebani vietano alle donne afghane di percorrere lunghe distanze da sole

Le donne che desiderano percorrere lunghe distanze in Afghanistan devono essere accompagnate da un parente maschio. Lo hanno annunciato domenica i talebani. È un nuovo segno che il regime islamico radicale sta ancora una volta stringendo le viti alle donne nonostante le precedenti promesse.

La raccomandazione pubblicata dal Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, circolata sui social, domenica. I conducenti sono inoltre invitati a consentire alle donne di viaggiare nelle loro auto solo se indossano il “velo islamico”.

Questa direttiva arriva poche settimane dopo che lo stesso ministero ha invitato i canali televisivi afgani a smettere di trasmettere soap opera e soap opera in cui le donne hanno un ruolo. Anche le giornaliste e le emittenti televisive devono indossare il “velo islamico” quando appaiono sullo schermo. Ma i talebani non definiscono cosa significhi “velo islamico”. È un semplice velo come la maggior parte delle donne afghane indossa già o il copricapo copre di più?

confine

Da quando sono tornati al potere ad agosto, i talebani hanno imposto diverse restrizioni a donne e ragazze, nonostante le promesse iniziali che i loro regolamenti sarebbero stati meno severi rispetto al loro primo mandato tra il 1996 e il 2001.

A quel tempo, le donne dovevano indossare il burqa, che copriva tutto il corpo e non copriva gli occhi. Potevano uscire di casa solo accompagnati da un uomo e non avevano diritto al lavoro e allo studio. Finora molte ragazze afgane non possono andare a scuola.