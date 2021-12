I leader tecnologici stanno vendendo azioni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto “stanco” di vedere le grandi aziende non pagare tasse commisurate alle loro dimensioni. In questo senso, è stata creata una tassa che è diventata nota come “imposta Biden” o “Tassa da un milione di dollari”.

Per evitare una simile tassa, i leader delle principali società tecnologiche mondiali hanno già venduto circa 25 miliardi di euro di azioni quest’anno.

Tassa Biden: il titolo tecnologico torna a 25 miliardi

Secondo un post di Bloomberg, i leader di Tesla, Amazon e Facebook hanno venduto il doppio di obbligazioni rispetto al 2020 per evitare la cosiddetta tassa Biden.

Le vendite di obbligazioni sono iniziate dopo che il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la "Biden tax", nota anche come "Million Dollar Tax", che costringerà le multinazionali a pagare il 5% sugli utili non dichiarati superiori a $ 10 milioni (circa 8,8 milioni di euro), ovvero l'8% . Su un reddito superiore a $ 25 milioni (22,1 milioni di euro).

Le misure fiscali mirano a raccogliere circa 202 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per sostenere l'agenda economica del presidente degli Stati Uniti e dei suoi successori. Tuttavia, nonostante l'approvazione, la tassa è stata abolita come descritto prima Bloomberg.

Dall'elenco dei leader che hanno venduto azioni, troviamo Elon Musk, il proprietario di Tesla, che finora ha scambiato 8,9 miliardi di euro in azioni, cosa che non faceva dal 2018. Tuttavia, Musk pagherà 9,7 miliardi di euro di tasse. Jeff Bezos (8,8 miliardi) di Amazon, Mark Zuckerberg (3,9 miliardi) meta/Facebook e i fondatori di Google Larry Page (1,4 miliardi) e Sergey Brin (1,3 miliardi).

Elon Musk rimane l'uomo più ricco del mondo con 215,5 miliardi di euro. Il fondatore di Tesla e SpaceX è persino riuscito a superare il PIL portoghese (prodotto interno lordo), che è di 205 miliardi, secondo CM.

Jeff Bezos è arrivato secondo con 177,5 miliardi di euro. Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Steve Palmer e Larry Ellison sono nella top ten.