Ja til fotballstart med publikum – VG

IKKE SÅ MANGE – Gentlemen: Seriepremieren for toppfotballen i Sverige er satt til helgen 10.–11. april. Svenskenes idrettsminister uttaler nå at den kan skje med et visst antall tilskuere på tribunen, guys helt sikkert ikke så tettpakket som i Helsingborg for to år siden (bildet). Foto: Anders Bjurö/TT / TT NYHETSBYRÅN

Norsk fotballs planlagte seriestart 5. april kan bli utsatt. Sveriges idrettsminister åpner på sin side opp for at publikum kan slippe inn på tribunene da svenskene setter i gang sin toppfotball 10.–11. april.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg vet at idretten og dens arrangører er veldig godt forberedt, sier Sveriges kultur- og idrettsminister Amanda Lind til Göteborgs-Posten.

Det gjør ministeren på bakgrunn av at Folkhälsomyndigheten (FMH) i Sverige skal ha foreslått en dato for å tillate publikum på idrettsarrangementer: 11. april.

– De har foreslått en trapp der person kan tilpasse nivået på hvor mange som kan slippe inn, avhengig av smittesituasjonen. Jeg tror alle ser for seg at det blir en skrittvis gjenåpning. Der foreslår Folkhälsomyndigheten at første skritt skal kunne tas 11. april, hvis ikke smittesituasjonen forverres, sier Amanda Lind – Sveriges Abid Raja – til Göteborgs-Posten, gjengitt av Aftonbladet.

les også Fotballstarten i fare: – Avgjørelse i løpet av uken

På andre siden av grensen, i Norge, går det mot det stikk motsatte av åpning. På bakgrunn av regjeringens og helsemyndighetenes siste utspill, heller det mot en utsettelse av sesongpremieren på høyeste serienivå.

– Beslutningen tas i løpet av uken, sier toppfotballsjefen Lise Klaveness til VG tirsdag ettermiddag.

SVERIGES RAJA: Kultur- og idrottsminister Amanda Lind. Til høyre Sveriges statsminister Stefan Löfven. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Toppklubbene mener de trenger tre til hearth uker med treningskamper for å være forberedt til å kaste seg ut i seriekampene. Erna Solberg og regjeringen har sagt de vil komme tilbake med en ny vurdering angående åpning for seriespill for toppidretten i midten av mars. Det vil si neste uke.

READ إسرائيل اغتالت فخري زادة بسلاح يزن طنا les også Fotballeder reagerer på uklare svar: – Hva mer kan vi gjøre?

Ifølge Aftonbladet la Svensk Elitfotboll i februar frem et forslag om publikumsadgang til seriepremieren. Den planen skal være i overensstemmelse med Folkhälsomyndighetens vurderinger.

– Det er veldig etterlengtet og «jättekul» at våre planer tas på alvor. At Amanda Lind tar seg tid til å se gjennom våre forslag, sier generalsekretær Mats Enquist i Svensk Elitfotboll.

– Håkan Sjöstrand, generalsekretær i det svenske fotballforbundet, mener også at beskjeden fra idrettsminister Amanda Lind er et skritt i riktig retning.

– Vi vil kombinere fotballens ekspertise med den medisinske ekspertisen for å kunne gjøre det på en god måte, sier han.

les også Har satt skjebnedato for å unngå utsettelse av Eliteserien

Planene går blant annet ut på at antall tilskuere tilsvarende 75 prosent av en stadions publikumskapasitet kan slippes inn etter hvert. I utgangspunktet kan begrensningen være 3000 tilskuere, mens mindre arenaer kan gi plass til 15 prosent av full kapasitet.

Ifølge Aftonbladet har de svenske toppklubbene også en tiltaksliste inneholdende forslag om feberkontroll, hurtigtester, PCR-tests, vaksinebevis og antistoffbevis.