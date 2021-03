Após entrevista bombástica, príncipe Charles “foge” de pergunta sobre Meghan e Harry William estaria “arrasado” com revelações

Uma semana difícil para a família real britânica… Após a entrevista bombástica de Harry e Meghan Markle para Oprah Winfrey no domingo (7), alguns membros da monarquia estão sendo cobrados duramente para se pronunciarem a respeito das revelações dos duques de Sussex. Charles e William, pai e irmão do príncipe, por exemplo, foram diretamente citados na entrevista. No entanto, enquanto o duque de Cambridge não deu um “pio” sequer, o patriarca da família literalmente fugiu dos questionamentos da imprensa.

Nesta terça-feira (9), Charles fez sua primeira aparição pública ao comparecer a uma clínica de vacinação contra o coronavírus, em Londres. O sucessor ao trono estava prestes a sair do local quando a repórter Lizzie Robinson, da ITV, perguntou se ele tinha algo a dizer a respeito da entrevista. O príncipe de Gales chegou a parar pra ouvir a jornalista, mas ao fim da questão ele saiu em disparada pela porta:

🎥 Prince Charles did not reply when asked about Harry and Meghan’s interview with @Oprah for the duration of a go to to a vaccine clinic this early morning pic.twitter.com/5AWKMYRo2b — Lizzie Robinson (@LizzieITV) March 9, 2021

Em entrevista ao Enjoyment Tonight hoje, a especialista em família real britânica, Katie Nicholl, afirmou que Charles está “desesperado com a situação”. “Ele certamente não sai vencedor em tudo isso. Harry disse [na entrevista] que se sentiu decepcionado com o pai. Deve ter sido uma coisa muito difícil para Harry dizer publicamente, e uma coisa difícil para o príncipe Charles ouvir”, avaliou. Nicholl relembrou que, no início do casamento, o príncipe de Gales e a esposa Camilla Parker Bowles tinham um ótimo relacionamento com Meghan Markle e Harry, que chegaram a morar com eles no castelo da Escócia.

Continua depois da Publicidade

Katie acredita que a relação familiar só foi por água abaixo quando os duques de Sussex decidiram deixar seus cargos seniores na monarquia. “Essa proximidade deles rapidamente se transformou em ressentimento e desapego quando Charles não quis sentar e discutir o que Harry e Meghan queriam para o futuro no telefone e foi quando entendemos que o relacionamento se desfez. Mas para Charles ouvir que Harry se sentiu decepcionado será muito, muito doloroso, de fato”, suspeitou.

Onde está William?

Na entrevista, Harry comentou a distância entre ele e o irmão, e afirmou que o pai e o primogênito estão “presos no sistema” da monarquia. Além disso, a imprensa britânica tem especulado que William e Charles seriam os principais suspeitos de terem questionado o quão escura seria a pele do pequeno Archie, antes mesmo do bebê nascer. Por tabela, Meghan Markle revelou que, na verdade, Kate Middleton foi a responsável por fazê-la chorar antes de seu casamento. Mesmo com tudo isso, o duque de Cambridge não falou absolutamente nada até agora.

Mas Katie Nicholl, que costuma ter acesso à insiders da família genuine britânica, revelou como William tem lidado com tudo isso. “Ele está arrasado com esta entrevista. Não se esqueça de que a duquesa de Cambridge está sendo arrastada para toda essa saga e William vai odiar isso e, claro, o relacionamento entre pai e filho está, obviamente, em baixa”, entregou.

A especialista também falou a respeito dos bastidores com Middleton. “Acho que a ideia de que Kate está sendo arrastada para isso será perturbadora para ela, que nos bastidores tem se esforçado muito para ser uma pacificadora entre William e Harry. Ela ficou profundamente triste com a briga dos irmãos. Não se esqueça que ela era incrivelmente próxima de Harry”, lembrou. “Harry disse que o tempo cura, e é verdade. Mas eu acho que há tantas emoções cruas aqui, que é muito cedo para falar sobre qualquer tipo de reunião familiar”, completou.

Continua depois da Publicidade

Katie Nicholl aproveitou para criticar o duque de Sussex. Para ela, Harry não foi justo com o irmão. “Harry nasceu em um papel muito diferente de William — ele nasceu sobressalente, William é o herdeiro do trono. Tenho certeza de que há momentos em que William se ressente do status com o qual nasceu, e há momentos em que ele retrocede. Certamente, há momentos em que William lutou com seu direito ao trono, mas para sugerir que ele está preso na instituição, não acho que seja verdade e não acho que seja provavelmente a função de Harry dizer isso”, opinou.

O pronunciamento da rainha

Enquanto o filho e o neto estão mantendo silêncio absoluto, a rainha Elizabeth II se pronunciou brevemente hoje por meio de um comunicado divulgado pelo palácio de Buckingham. “Toda a família está triste ao saber o quão desafiadores os últimos anos têm sido para Harry e Meghan. As questões levantadas, principalmente de raça, são preocupantes. Embora algumas recordações possam diferir, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em certain. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros da família muito queridos”, encerrou.