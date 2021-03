Komplikácie pri natáčaní jojkárskej Bez servítky: KARANTÉNA… Kontakt s pozitívnym!

Natáčanie aktuálneho týždňa kuchárskej šou Bez servítky sprevádzali nepríjemné problémy. V súvislosti s koronavírusom musia všetci zúčastnení dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia, aby sa relácia vôbec mohla natáčať. A výnimku nemajú ani moderátori, ktorí jednotlivé epizódy komentujú. Tými sú Milan Junior Zimnýkoval a Dagmar Didiana Dianová.

No a práve druhá zo spomínaných na ochorenie doplatila a aktuálne je v karanténe. Dozvedeli sme sa od nášho zdroja zo štábu. Našťastie so zákerným vírusom nebojuje priamo známa Slovenka, no prišla s ním do priameho kontaktu. „Najbližšie epizódy bude Junior komentovať sám. Didiana je v karanténe, pretože bola v kontakte s pozitívnou osobou,“ dozvedeli sme sa.

V izolácii strávila niekoľko dní a za sebou má mať už aj preventívny PCR take a look at. Ten našťastie vyšiel negatívne. Jej nedobrovoľná karanténa tak neovplyvnila celý týždeň výroby, ale len prvé tri dni. Už od štvrtka by sa jej hlas mal opäť v relácii objaviť spolu s tým Juniorovým.

Didiana musela byť niekoľko dní v karanténe kvôli stretnutiu s pozitívnou osobou.

Zdroj: Instagram D.O.